Paulo Henrique revela objetivo do Vasco na Copa do Brasil; saiba

A classificação do Vasco às quartas de final da Copa do Brasil ainda ecoa em São Januário. Afinal, o lateral-direito Paulo Henrique comentou, nesta sexta-feira (9), sobre o objetivo do Gigante da Colina na competição.

Para o jogador, que completou 50 jogos com a Cruz de Malta contra o Atlético-GO, no jogo que valeu a vaga, na última terça (6), o pensamento para conquistar a Copa do Brasil é “jogo a jogo”. Mas que a ideia, de fato, é vencer o torneio.

“Jogo de Copa é diferente do Campeonato Brasileiro. A gente tem que ir realmente jogo a jogo. Eu falei isso quando cheguei, se não me engano, numa entrevista: “O Vasco entra na competição para vencer”, não tem outro pensamento. Óbvio que os outros clubes também entram com esse pensamento, mas a gente vai jogo a jogo porque jogo de Copa é diferente, não adianta”, avaliou em entrevista ao jornalista Diego Lopes, no Futbolaço Podcast.

Vasco correu riscos nas oitavas

O lateral foi honesto ao relembrar a dificuldade no jogo de ida do confronto de oitavas de final. Na ocasião, o Vasco perdia por 1 a 0 desde o início do duelo contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly e poderia ter levado mais. Vegetti, no fim, “salvou” o Cruz-Maltino, o que é rememorado pelo camisa 96.

“Não vamos ser hipócritas: poderíamos ter perdido a classificação lá em Goiânia. E a gente acabou, com gol no fim do jogo, trazendo uma sobrevida para a volta e (veio) a classificação em casa. Então é diferente. Ver qual vai ser o próximo adversário, estudá-lo, trabalhar da melhor forma possível para que a gente possa superá-lo em busca da semifinal, da final, então vamos muito jogo a jogo”, admitiu o lateral.

