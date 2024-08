De la Cruz treina no Flamengo e pode voltar contra o Palmeiras

O Flamengo pode contar com um reforço importante na partida contra o Palmeiras. O meia De la Cruz treinou nesta sexta-feira (9) e pode estar em campo no duelo pela parte de cima da tabela. O jogo será neste domingo (11), no Maracanã, às 16h (de Brasília), válido pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro.

Por conta de um trauma no joelho direito, o uruguaio ficou fora dos dois últimos jogos do time carioca. Na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbis, pelo Brasileiro, no último sábado (3), e na derrota pelo mesmo placar para o Palmeiras, no jogo de volta da Copa do Brasil. No entanto, mesmo com a derrota, conseguiu a classificação pela vitória por 2 a 0 na ida.

Dessa forma, o confronto deste final de semana entre Flamengo e Palmeiras marca o terceiro encontro das equipes em menos de duas semanas. O time carioca levou a melhor no primeiro jogo, no Maracanã. E o Verdão venceu a segunda partida, no Allianz Parque – ambas pela Copa do Brasil.

As equipes estão na parte de cima da tabela, brigando, portanto, pela liderança do Brasileirão. O Flamengo soma 40 pontos, em 20 jogos e está em segundo – vale lembrar que o time carioca tem um jogo a menos do 1° turno. Por outro lado, o Palmeiras é o quarto colocado com 37 pontos em 21 partidas.

O duelo no Maracanã pode marcar ainda uma homenagem em despedida a Adílio, um dos ídolos da história do Rubro-Negro que faleceu, na segunda-feira (5), vítima de um câncer no pâncreas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.