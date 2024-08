Botafogo vai deixar um reforço fora das oitavas da Libertadores

O Botafogo vai enviar, ainda nesta sexta-feira (9), a nova lista de inscritos para as oitavas de final da Libertadores. O prazo de inscrição para a próxima fase se encerra às 17h (de Brasília). O clube carioca também pode, até este horário, fazer a inscrição provisória de algum atleta, precisando apresentar os documentos necessários até segunda-feira (12), às 15h.

Dessa forma, o Alvinegro pode fazer cinco substituições. No entanto, há seis opções para compor essa nova lista. Uma vez que cinco reforços chegaram nesta janela de transferências – o volante Allan, o meia Thiago Almada, e os atacante Igor Jesus, Matheus Martins e Carlos Alberto e, além disso, o lateral-esquerdo Cuiabano também não está inscrito.

Assim, um deles vai ficar fora dessa fase da competição. Isso porque, nas quartas de final, os clubes que avançarem poderão fazer novas três trocas nos jogadores inscritos e, assim, quem ficou fora poderá ter a chance de disputar o campeonato com a camisa alvinegra caso o Botafogo consiga a classificação.

Dos que foram inscritos inicialmente pelo time carioca, Victor Sá, Emerson Urso, Newton, Jacob Montes, Janderson, Igo Gabriel, Kayque, Raí e Diego Hernández já deixaram o clube. Por outro lado, Luiz Henrique e Óscar Romero foram inscritos na fase de grupos.

O Botafogo enfrenta o Palmeiras pelas oitavas de final da Libertadores. A partida de ida acontece na próxima quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Já o jogo de volta, que vai definir quem avança para as quartas de final, acontece na semana seguinte, no Allianz Parque.

