Ronaldinho Gaúcho: Justiça toma decisão sobre golpe de criptomoedas

Ronaldinho Gaúcho obteve um parecer favorável na Justiça de São Paulo sobre um recurso que culpava o ex-jogador por um golpe de criptomoedas. A decisão foi publicada na última semana. A informação é do Uol.



De acordo com os responsáveis pela análise, “não vinga, por falta de prova irrefutável, a tese de que Ronaldo deve responder pelos danos que o autor do processo sofreu, seja por não ser sócio da empresa, nem mesmo de fato, seja porque não foi minimamente demonstrado que ele detinha poder de gestão ou tomada de decisão na empresa”.

Almeida Sampaio, relator do processo, acrescentou que Ronaldinho sequer é réu em uma ação criminal sobre o mesmo caso, o que corrobora a tese de que ele não tem culpa. Além disso, o ídolo mundial teve contrato de uso de imagem temporário com as empresas réus, porém eles acabaram distratados por violação substancial, acarretando prejuízo à imagem do ex-jogador.

O caso teve início há cinco anos, quando um empresário deu entrada no processo após investir todos os seus recursos em criptomoedas por meio de uma empresa chamada 18K Ronaldinho. Ao tribunal, ele alegou que foi atraído por materiais de divulgação que traziam o ex-jogador como sócio. O homem aplicou R$ 14,4 mil com a promessa de receber o dobro do valor em um mês.

Ronaldinho disse à Justiça que nunca foi sócio da empresa, assim como nunca autorizou a divulgação de seu nome como sócio. Mas que havia firmado apenas firmado um contrato temporário para o uso de sua imagem com uma empresa chamada 18K Watches. Porém, o acordo era para a criação de uma linha de relógios. Ainda assim, um dos proprietários começou a utilizar indevidamente sua imagem para promoção da empresa de criptomoedas.

Ronaldinho Gaúcho na CPI das Criptomoedas

Em 2023, Ronaldinho Gaúcho prestou depoimento na CPI das Criptomoedas por seu suposto envolvimento no negócio. O ex-jogador leu um extenso depoimento escrito por seus advogados e se disse vítima dos sócios da 18k, já que teve sua imagem utilizada indevidamente. Ele também negou qualquer envolvimento com a empresa.

