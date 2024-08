Espanha vence a França e é medalha de ouro no futebol masculino

Em jogo de final sensacional, com oito gols e decidido no fim da prorrogação, a Espanha conquistou a medalha de ouro do futebol masculino ao vencer a França por 5 a 3 (3 a 3 no tempo normal), nesta sexta-feira (9/8), no Parc des Princes. E com um herói improvável: Camello, autor dos dois gols espanhóis no tempo-extra. Mas a França teve o que lamentar. Afinal, depois de estar perdendo por 3 a 1, conseguiu, com o apoio da maioria da torcida presente no Parc des Princes arrancar um empate nos acréscimos, com Mateta de pênalti, mas caiu no tempo extra.

Além dos dois gols de Camello, Fermín López (dois) e Baena fizeram os gols espanhóis. Para os franceses, marcaram, além de Mateta, Enzo Millot e Akliouche.

Espanha abre frente

A França começou bem. Aos dez minutos, saiu na frente num chute de Millot que contou com uma falha grave do goleiro Tenas. Mas a Espanha respondeu com a eficácia de Fermin López, que marcou aos 18 e 25 minutos, virando o jogo. Para piorar a situação dos franceses, Baena ampliou ainda no primeiro tempo, numa cobrança de falta.

França leva para a prorrogação

Vencendo por 3 a 1, a Espanha tentou administar a vantagem. Mas a França foi insistente. Mas o gol somente saiu aos 33 minutos quando Akliouche escorou falta de Olise para recolocar a França no jogo. E o time, na base do desespero conseguiu o empate nos acréscimos, num pênalti marcado apenas após o VAR. Mateta cobrou, acertou, colocou 3 a 3 no placar e o jogo foi para a prorrogação.

É de ouro

No tempo-extra, Camello fez a diferença. Primeiramente, aos dez minutos, recebeu de Bernabé e recolocou a Espanha na frente. Daí em diante, França em cima e Espanha buscando contra-ataques. No último lance do jogo, o goleiro Tenas, com as mãos, encaixou um passe para Camello no meio de campo. Este correu, invadiu a área e tocou na saída do goleiro. Ouro espanhol

Vale lembrar que a medalha de ouro ficou com Marrocos, que bateu o Egito por 6 a 0. O Brasil não classificou o seu time para o futebol masculino.

