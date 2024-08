Fluminense tem retrospecto positivo no Nilton Santos, mas tabu a bater

Ao enfrentar o Vasco, neste sábado (10), no Nilton Santos, o Fluminense defenderá o bom retrospecto que tem no estádio, mas com um tabu por encerrar. Afinal, o time tem bons números na casa do Botafogo, porém já não vence há três partidas.

Em 126 jogos, são 60 vitórias, 35 empates e 31 derrotas para o Tricolor. Com um aproveitamento, assim, de 56,8% ao longo de 17 anos atuando no estádio, inaugurado em 2007.

Mas, se o retrospecto geral é positivo, o recente, não. Isso porque o Fluminense perdeu os últimos três jogos que fez no Niltão. São dois reveses para o Botafogo no Brasileirão: um em 2023, pelo primeiro turno, e outro na atual edição 2024, também na primeira metade.

A outra derrota é exatamente contra o Vasco, adversário deste sábado. No Brasileirão-2023, o Cruz-Maltino surpreendeu e venceu por 4 a 2, em jogo pelo segundo turno da competição.

Apesar disso, o Tricolor tem ótimas recordações no estádio. Afinal, venceu o Campeonato Brasileiro de 2010 por lá, em vitória por 1 a 0 sobre o Guarani. Conquistou também o Campeonato Carioca de 2012 contra o Botafogo. Foram duas vitórias do time das Laranjeiras: 4 a 1 na ida (com direito a gol de bicicleta de Fred) e 1 a 0 na volta – gol de Rafael Moura.

