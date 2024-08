Final do futebol feminino da Olimpíada: veja recordes que estão em jogo

A Seleção Brasileira decide, na tarde deste sábado (10), a medalha de ouro da final do futebol feminino na Olimpíada. No Parc des Princes, em Paris, às 12h (de Brasília), a Canarinho encara os Estados Unidos. Aliás, além da conquista do torneio, sete recordes, que podem ser igualados ou quebrados, estão em jogo.

O Brasil terminou a fase de grupos na terceira posição, após três atuações ruins no início dos Jogos. Dessa forma, se bater os Estados Unidos, será a primeira vez que uma equipe nessa condição, de terceiro lugar, conquista o ouro. Esse é um dos recordes que estará em disputa.

Três recordes envolvendo Marta estão em questão. São eles:

– Se o Brasil for campeão, Marta irá superar Fofão, ex-jogadora de vôlei, e se tornar a brasileira mais velha a ganhar o ouro olímpico, com 38 anos, cinco meses e 22 dias. Quando Fofão conquistou, nos Jogos de Pequim, em 2008, ela tinha 38 anos, cinco meses e 13 dias.

– Se fizer dois gols na decisão contra os Estados Unidos, Marta vai ultrapassar Cristiane e se tornar a jogadora com mais gols em Olimpíadas na história. Atualmente, a Rainha tem 13 (Cris tem 14). Caso marque apenas um, igualará a marca.

– Se marcar ao menos uma vez, Marta vai ampliar o recorde que já é seu, de única jogadora a fazer gols em cinco edições diferentes dos Jogos Olímpicos. Marta balançou as redes em 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020.

Marcas já atingidas

Ao chegar à final, a Seleção Brasileira já atingiu os feitos: o único país a ganhar ao menos uma medalha no futebol em todas as edições dos Jogos desde 1996, quando o torneio passou a ser disputado por homens mulheres, e o país com mais medalhas no ranking geral do futebol olímpico (dez, contra nove das americanas). Além disso, Marta, a Rainha do Futebol, medalha de prata em 2004 e 2008, se tornará a única jogadora do futebol brasileiro a subir ao pódio olímpico três vezes.

