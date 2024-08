Cuiabá x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo na luta contra a zona de rebaixamento, Cuiabá e Grêmio jogam, neste sábado, às 19h, na Arena Pantanal, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Dourado ocupa a 19ª posição, com 17 pontos, quatro a menos que o primeiro fora do Z4. O Tricolor, por sua vez, respisra na 14ª colocação, com 21, mas sendo um ponto para entrar na zona indesejada.

Onde assistir

O duelo entre Cuiabá e Grêmio terá transmissão exclusiva do Sportv e Premiere.

Como chega o Cuiabá

O Dourado precisa voltar a vencer de forma urgente, se não a situação pode pioar ainda mais. Nas últimas cinco partidas, são três jogos consecutivos com derrota para, um empate e uma vitória.

O Cuiabá tem apenas um desfalque certo para o confronto deste fim de semana. Suspenso, Ramon é baixa certa na lista do técnico Petit. O lateral deve ser substituído por Juan Tavares. Os demais jogadores estão à disposição. Vale pontuar que Deyverson e Rikelme foram negociados e não atuam mais pelo clube.

Como chega o Grêmio

Do outro lado, o Grêmio pretende seguir o bom momento. São quatro partidas sem perder, com três vitórias e um empate. Entretanto, o Tricolor saiu da Copa do Brasil nos pênaltis para o Corinthians na última quarta-feira. Agora é virar a chave para o Brasileirão e também a Libertadores.

Diante disso, o técnico Renato Gaúcho, afinal, vai realizar mudanças no time inicial do Tricolor na Arena Pantanal, já que o mata-mata continental começa no meio da semana. Mayk, André Henrique e Rodrigo Caio, por questões físicas, estão fora de combate. Pavon, aliás, que pegou suspensão na rodada passada, volta a ficar disponível.

Braithwaite, aliás, também estará disponível para fazer a sua estreia pelo Grêmio. Além dele, o meia Monsalve deverá ganhar mais uma oportunidade entre os titulares. A tendência, afinal, é que Renato Gaúcho escale um time misto para o duelo.

CUIABÁ x GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 22ª rodada

Data-Hora: 10/8/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Raylan (Juan Tavares), Lucas Mineiro, Denilson e Max, Clayson (André Luís), Derik Lacerda e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

GRÊMIO: Marchesín; Gustavo Martins, Rodrigo Ely (Aravena) e Jemerson; Fabio, Dodi, Pepê, Monsalve e Reinaldo (José Guilherme); Arezo e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: : Luanderson Lima Dos Santos e Alessandro Alvaro Rocha De Matos (Ambos da BA)

VAR: Rafael Traci (SC)

