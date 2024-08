Porto x Gil Vicente: escalações, arbitragem e onde assistir

A bola volta a rolar na sequência da primeira rodada do Campeonato Português 2024/25. Na busca pelo título, o Porto recebe o Gil Vicente, neste sábado (10), às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Dragão.

Como chega o Porto

O Porto chega embalado para sua estreia no Campeonato Português após vencer o Sporting, atual campeão, na Supertaça de Portugal.

Contudo, o técnico Vitor Bruno terá alguns problemas para este seu início de trabalho na liga portuguesa. Isto porque, Francisco Conceicao, Evanilson, Pepe e Zaidu Sanusi são peças importantes que serão desfalques neste sábado.

Como chega o Gil Vicente

Por outro lado, o Gil Vicente começa sua trajetória com o objetivo de se manter na elite do futebol português. O clube vem de cinco amistosos disputados na pré-temporada, com três vitórias, um empate e apenas uma derrota. Assim, a equipe chega embalada para fazer mais uma boa apresentação e vai tentar surpreender o Dragão.

Além disso, a boa notícia é que o técnico Toze Marreco não terá desfalques para o jogo deste sábado.

Porto x Gil Vicente

1ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: sábado, 10/08/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Dragão, em Porto (POR)

Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Otávio, Ze Pedro e João Mário; Marko Grujic e Alan Varela; Wenderson Galeno, Nico González e Goncalo Borges; Danny Loader. Técnico: Vitor Bruno.

Gil Vicente: Andrew; Felipe da Silva, Jonathan Buatu, Gabriel Pereira e Zé Carlos; Maxime Dominguez e Mory Gbane; Félix Correia, Kanya Fujimoto e Murilo; Tidjany Touré. Técnico: Toze Marreco.

Onde assistir: ESPN e Disney+

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.