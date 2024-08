Flamengo terá novidades para enfrentar o Palmeiras; veja possível escalação

O Flamengo recebe o Palmeiras neste domingo (11), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, a tendência é que o técnico Tite mande força máxima a campo, com os retornos de Rossi à meta e De la Cruz ao meio de campo. O uruguaio treinou nesta sexta-feira (9) e pode enfrentar o time paulista.

Rossi ficou no banco contra o Palmeiras, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Dessa maneira, ele retoma a vaga de titular no jogo pelo Brasileirão no lugar de Matheus Cunha. Já De la Cruz demonstrou estar recuperado de dores que o tiraram dos últimos dois confrontos do Rubro-Negro.

Por outro lado, o lateral-direito Varela é dúvida para o confronto. Afinal, ele deixou o gramado do Allianz Parque aos 15 minutos do segundo tempo apontando para a coxa direita. Nesta sexta-feira, ele esteve com os companheiros no treino regenerativo, na academia do Ninho do Urubu. Em seguida, fez tratamento contra as dores.

Flamengo tem dois suspensos

Vale lembrar que o Rubro-Negro não terá David Luiz e Bruno Henrique, que levaram o terceiro cartão amarelo diante do São Paulo, no último sábado, e estão suspensos. O atacante também não atuará na próxima quarta-feira diante do Bolívar, no Maracanã, por ter sido expulso no último jogo da fase de grupos da Libertadores.

O provável Flamengo para encarar o Palmeiras é: Rossi, Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz (Allan) e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro.

Flamengo e Palmeiras medem forças às 16h (de Brasília) do próximo domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro. Os cariocas estão em segundo lugar, com 40 pontos, enquanto o Alviverde está em quarto, com 37.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.