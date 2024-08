Napoli x Modena: onde assistir, escalações e arbitragem

O Napoli começa a caminhada em busca do título da Copa da Itália neste sábado (10), às 16h15 (de Brasília), contra o Modena, da segunda divisão italiana. A partida válida pela primeira rodada da competição acontece no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

Como chega o Napoli

O Napoli teve uma temporada difícil no ano passado, terminando em 10º lugar e ficando fora das competições europeias de 2024/25. Por isso, o time inicia a Copa da Itália já na primeira fase.

Dessa maneira, o técnico Antonio Conte deve escalar os novos reforços, como Buongiorno e Spinazzola, no jogo deste fim de semana. O único desfalque é o atacante Osimhen, que está aprimorando sua forma física e ainda não definiu seu futuro.

Como chega o Modena

Por outro lado, o Modena, da segunda divisão italiana, vai tentar surpreender o Porto e conta com as principais contratações do clube nesta janela de transferências. Assim, o zagueiro Caldara, ex-Milan, e o atacante Defrel, ex-Sassuolo, estão à disposição do técnico Pierpaolo Bisoli.

Ao mesmo tempo, o time não terá desfalques e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.

Napoli x Modena

1ª rodada da Copa da Itália

Data e horário: sábado, 10/08/2024, às 16h15 (de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. Técnico: Antonio Conte.

Modena: Gagno; Zaro, Caldara, Cotali; Santoro, Palumbo, Gerli, Magnino, Ponsi; Defrel, Gliozzi. Técnico: Pierpaolo Bisoli.

Árbitro: Kevin Bonacina

Onde assistir: O jogo não terá transmissão para o Brasil

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.