Sport x Amazonas: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (10), o Sport receberá o Amazonas em duelo válido pela 20ª rodada da Série B. O confronto será realizado na Arena Pernambuco, com início às 17h (horário de Brasília). O Leão sonha com o acesso, enquanto o rival busca manter distância do Z4.

Onde assistir

O jogo será transmitido pela TV Brasil, Premiere e Canal Goat.

Como chega o Sport

Sob o comando de Guto Ferreira, o Sport mira um returno forte para alcançar seu grande objetivo na temporada: o acesso à primeira divisão do futebol brasileiro. Assim, o técnico deve escalar Wellington Silva e Gustavo Coutinho no ataque.

Como chega o Amazonas

O time amazonense agora contará em definitivo com o zagueiro Miranda, contratado junto ao Vasco. Inicialmente por empréstimo, Miranda assinou contrato permanente com o clube e poderá ser titular na defesa.Na mesma situação de Miranda, lateral-esquerdo Sidcley, também viajou para o duelo. Todavia, Sassá poderá ser o atacante que começará o jogo.

SPORT X AMAZONAS

Série A – 2024 – 20ª rodada / Série B

Data e horário: 10/8/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Arena Pernambucano (PE)

SPORT: Caíque França; Di Plácido (Fabinho), Luciano Castán, Allyson (Chico) e Dalbert (Igor Cariús); Felipe, Lucas Lima e Domínguez; Chyrstian Barletta, Wellington Silva e Gustavo Coutinho. Técnico: Guto Ferreira

AMAZONAS: Marcos Miranda; Ezequiel, Alvariño, Renan Castro e Fabiano; Erick, Matheus Serafim, Diego Torres e Cauan Barros; Sassá e Rafael Tavares. Técnico: Rafael Lacerda

Árbitro: Rodrigo da Fonseca Silva-MT

Assistentes: Fernanda Kruger-MT e Gislan Antônio Garcia da Silva-MT

