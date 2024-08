Atlético inscreve reforços na Libertadores: veja quem entra e sai da lista

O Atlético-MG enviou, em definitivo, nesta sexta-feira (9), a lista de jogadores para a sequência da Libertadores. Assim, o clube incluiu cinco reforços: os zagueiros Lyanco e Júnior Alonso, os meias Fausto Vera e Bernard e o atacante Deyverson. Todos chegaram na janela do meio de temporada.

Entretanto, outros cinco atletas precisaram deixar a lista, sendo eles: Edenilson, negociado com o Grêmio, além de mais quatro trocas com jogadores da base: Athyrson, Maycon, Kauan Guilherme e Paulo Gustavo.

Contudo, conforme o regulamento da Conmebol, os novos jogadores devem herdar a numeração de seus antecessores. Desse modo, Lyanco usará a camisa 2, Júnior Alonso ficará com a 8, Deyverson com a 9, Fausto Vera com a 18 e Bernard com a 20.

Todavia, caso avance de fase, o Galo poderá fazer mais três trocas e, ao todo, seis se forem até a semifinal. Todos os inscritos neste momento poderão atuar contra o San Lorenzo. O duelo está marcado para terça-feira (13), na Argentina.

Atlético vai em busca do bicampeonato

O Atlético teve a segunda melhor classificação geral de todos os times que avançaram de fase. Assim, jogará em casa até a semifinal, caso siga avançando e não tenha o River Plate pelo caminho, afinal, o time argentino ficou em primeiro.

Campeão em 2013, no time que tinha Ronaldinho, Victor, Diego Tardelli e Bernard, entre outros, o Galo vai em busca do bicampeonato internacional.

