Guilherme define a sua atuação: ‘Uma noite especial’

O nome da vitória do Santos contra o Paysandu foi o atacante Guilherme. Com dois belos gols, um deles em linda cobrança de falta, ele ajudou o Peixe a derrotar o adversário por 3 a 0, pela 20ª rodada da Série B.

Logo depois da atuação de gala, o camisa 11 exaltou o ambiente dentro do clube e como isso reflete dentro das quatro linhas na busca pelos resultados durante a competição.

“Uma noite especial para mim, para meus companheiros, nossa torcida. Um grupo muito unido, muito bom, um dos melhores que trabalhei. Por isso estamos colhendo os frutos. Bom fazer o gol e ser abraçado pelos companheiros. Quando o Guilherme ou qualquer outro faz o gol, o Santos faz o gol. Isso é o mais importante. Estou feliz pela vitória e ajudar mais uma vez o Santos”, afirmou.

Por fim, Guilherme comentou sobre o seu gol de falta. No último lance da partida, ele acertou um chute no ângulo do goleiro Diogo Silva e brincou com o companheiro Otero.

“Ver o Otero treinar fica fácil. Ele é especialista. Eu brinco que euu bato bem, mas ele é especialista. Um cara que tem trabalhado muito também, sempre bate faltas perigosas. Fui feliz de bater que nem o Otero e fazer o gol”, disparou.

Com o triunfo fora de casa, o Santos de Guilherme manteve a liderança da Série B, com 37 pontos. Agora, o próximo compromisso será contra o Avaí, na Vila Belmiro.

