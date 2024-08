Figueirense e Londrina é o principal duelo pela Série C; veja jogos

A Série C do Campeonato Brasileiro vai chegando aos momentos finais. E o duelo destaque deste fim de semana será entre Figueirense e Londrina, pela 17ª rodada. As equipes brigam pela classificação para segunda fase da competição. O Furacão manda o embate no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, no domingo (11), às 16h30, pela 17ª rodada.

O Figueira é o nono colocado, com 22 pontos, empatado com o Remo, que aparece logo acima, e o Tombense, logo abaixo. Em sétimo, o Tubarão de Londrina soma 25 pontos, e está dentro do bolo de clubes que brigam para avançar.

Jogos da 17ª rodada da Série C

Sábado (10)

Confiança x Remo – 17h – Batistão (SE)

São José x São Bernardo – 17h – Francisco Novelletto (RS)

Caxias x Ferroviário – 19h30 – Centenário (RS)

Ferroviária x Athletic-MG – 19h30 – Fonte Luminosa (SP)

Domingo (11)

Figueirense x Londrina – 16h30 – Orlando Scarpelli (SC)

Aparecidense x Volta Redonda – 16h30 – Aníbal Toledo (GO)

Tombense x CSA – 19h – Tombos (MG)

Náutico x Botafogo-PB – 19h – Aflitos (PE)

Segunda-feira (12)

Sampaio Corrêa x ABC – 20h – Castelão (MA)

Floresta x Ypiranga – 20h – Presidente Vargas (CE)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.