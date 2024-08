Vasco x Fluminense: veja o momento de cada equipe no Brasileiro

Neste sábado, Vasco e Fluminense fazem clássico pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, no Nilton Santos. Mesmo próximos na tabela de classificação, as duas equipes vivem fases diferentes dentro da competição nacional. O Cruz-Maltino está na 11ª posição, com 24 pontos, enquanto o Tricolor na 17ª colocação, com 20 pontos.

Queda de rendimento

O Vasco conseguiu imprimir uma sequência de jogos sem derrotas. No entanto, voltou a ter queda de rendimento e também não faz grande temporada. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias, duas derrotas e um empate. Na última rodada, o Cruz-Maltino estava vencendo, mas sofreu empate para o Bragantino nos minutos finais, dentro de São Januário. Mas para alívio, o clube se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil, porém em jogo em atuação bem abaixo da equipe diante do Atlético-GO, também na Colina.

O técnico Rafael Paiva também passa por momentos de questionamentos da torcida por escalações de jogadores. O zagueiro Léo, que não vive boa fase, é um dos jogadores que a torcida pede para que o treinador deixe de escalar. Porém, o comandante já demostrou confiança no atleta.

“1 a 0 tá bom, isso aqui não é basquete”

Do outro lado, o Fluminense vive a melhor sequência no Campeonato Brasileiro após turbulência. No mesmo recorte, são quatro vitórias consecutivas e um empate. Se vencer, o Tricolor pode sair da zona de rebaixamento depois de 16 rodadas. Além do triunfo, precisa torcer por tropeços de Internacional, Vitória, Grêmio ou Juventude.

Sob o comando de Mano Menezes, o Fluminense aplicou o “1 a 0 tá bom, isso aqui não é basquete”. Todas as partidas foram ganhas pelo placar mínimo. Além disso, o treinador teve o reforço de Thiago Silva, que desde sua estreia no Brasileiro, o time não sofreu gols – com exceção da partida contra o Juventude pela Copa do Brasil. Com a presença do experiente zagueiro, o Flu ganhou consistência defensiva e pouco sofre nas partidas.

Além de Thiago Silva, o Moleque de Xerém, Kauã Elias cresceu em momento em Germán Cano vive momento de baixa. Ele anotou cinco gols nos últimos sete jogos e vem na luta pela artilharia do clube na temporada.

Clássico em boa hora?

Os clubes se encontram em momentos cruciais na temporada. Para o Vasco, uma derrota pode colocar o time na luta contra o rebaixamento novamente, porém uma vitória pode colocar uma diferença considerável. Do lado do Fluminense, a vitória pode dar um respiro após sequência dentro da zona da degola e dá ânimo para o jogo da Libertadores, enquanto um revés coloca uma tensão a mais sobre Laranjeiras que terá que lutar mais para deixar a zona da degola.

