Juventude x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventude e Botafogo se enfrentam neste domingo (11), às 11 horas (de Brasília, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora esteja na liderança, o Alvinegro não viveu uma boa semana. Pela Copa do Brasil, foi eliminado nas oitavas de final pelo Bahia. Além disso, o lateral Damián Suárez está afastado do elenco após alegar estar infeliz no clube. O Juventude, pelo contrário, eliminou o Fluminense e busca os três pontos para deixar a 13ª posição e mirar a parte de cima da tabela.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite ao vivo em sistema pay-per-view.

Como chega o Juventude

O Juventude terá pelo menos quatro desfalques contra o Botafogo. Primeiramente, o goleiro Gabriel, o lateral-esquerdo Alan Ruschel e o atacante Lucas Barbosa foram expulsos contra o Corinthians. Além disso, o meio-campista Mandaca recebeu o terceiro cartão amarelo. Assim, ele também desfalca o time.

Por outro lado, o meia Jean Carlos, que foi poupado no jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil, deve voltar. Contudo, existe uma dúvida em relação ao zagueiro Danilo Boza. Ele está com uma lesão na panturrilha, o que pode impedir sua participação.

Como chega o Botafogo

O time lidera o Brasileirão com 43 pontos. Entretanto, viaja para Caxias do Sul com algumas dúvidas. Na última partida pela competição, o Botafogo venceu o Atlético-GO por 4 a 1 fora de casa. No meio da semana, perdeu para o Bahia e deixou a Copa do Brasil. A dúvida agora fica por conta da escalação, já que enfrenta o Palmeiras na próxima quarta (14), pela Libertadores.

Tiquinho Soares e Savarino, que enfrentam problemas físicos, por fim, são as maiores dúvidas. Além disso, Tchê Tchê e Luiz Henrique estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por fim, Matheus Martins, novo reforço no ataque, estreou pelo time na última partida.

JUVENTUDE X BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 22ª Rodada

Data e horário: 11/8/2024, às 11 horas (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Matheus Claus; Ewerthon (João Lucas), Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho, Jadson e Jean Carlos; Erick Farias, Edson Carioca e Gilberto (Diego Gonçalves). Técnico: Jair Ventura

BOTAFOGO: John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Almada e Carlos Alberto; Savarino e Igor Jesus (Tiquinho Soares). Técnico: Arthur Jorge

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Van Gasse (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.