Nos pênaltis, City vence United e é campeão da Supercopa Inglesa

O Manchester City é o campeão da Community Shield, a Supercopa da Inglaterra, que abre oficialmente a temporada da elite inglesa. Neste domingo (10/8), em Wembley, venceu o Manchester United nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Os gols foram no segundo tempo. O United, que foi superior saiu na frente com Garnacho. Porém, aos 43 da etapa final, Bernardo Silva deixou tudo igual. Nas penalidades, triunfo do Manchester City por 7 a 6.

O Manchester City, atual tetracampeão inglês, jogou a Community Shield das ultimas temporadas e vinha de três derrotas seguidas (para Leicester, Liverpool e Arsenal). Assim, recupera a hegemonia da competição, o que não acontecia de de 2019. Foi a sua sétima conquista. O Manchester United é o maior campeão, com 21. Mas não leva desde 2016.

Legião brasileira

No City, o goleiro Ederson, que enfim confirmou que seguirá no clube, começou com titular e fez boas defesas, defendeu uma cobrança de pênalti e acertou a sua. Já Savinho, que veio do Girona, fez seu primeiro jogo com a camisa dos Citizens diante do público inglês. Ele começou no banco e entrou no segundo tempo, mas participando do gol de empate e acertou a sua cobrança de pênalti. No United, Casemiro foi titular e fez ótimo jogo. Também acertou a sua cobrança.

Primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos foram de estudos e poucas chances. O Manchester City tinha boa pegada atacando com Doku pela esquerda e o United conseguia algum sucesso em trocas rápidas de bola. Mas chances mesmo foram apenas duas. Uma do City, um chute de McAtee na trave após erro de passe de Lisandro Marques. E uma troca de passes que terminou com Diallo recebeundo de Casemiro em triangulação, porém, tentando passe em vez de chutar quando estava na cara do gol.

United na frente

O United voltou melhor para o segundo tempo. Chegou a fazer um gol com Bruno Fernandes, uma pintura de fora da área, mas anulado por impedimento. Mas, aos 30, lamentou demais uma chance desperdiçada. Num contra-ataque, Bruno Fernandes lançou Garnacho pela direita e este cruzou para Rashford, livre na marca do pênalti. Era chutar e correr para a torcida. Contudo, chutou na trave direita de Ederson. Muito superior, o United enfim chegou ao gol aos 35. Após recuperar a bola na lateral direita, Collyer tocou para o uruguaio Pellistri. Este lançou Garnacho que levou a bola, entrou na área e chutou no canto de Edeson após sair de dois marcadores.

City empata em cima da hora

O United era melhor. Contudo, o City arrancou o empate aos 43. Savinho tocou para Bobb, que foi ao fundo pela direita e cruzou. Bernardo Silva, que entrara pouco antes, ganhou no alto de Pellistri e, de cabeça, deixou tudo igual. Assim, após oito finalizações sem direção, o City fazia 1 a 1 na primeira que foi ao alvo. E isso com 88 minutos de bola rolando. Dessa forma, decisão para os pênaltis. Enfim o City acabou com o seu jejum na Supercopa.

Nos pênaltis

City: De Bruyne, Haaland, Savinho, Ederson, Matheus Nunes, Rúben Dias e Akanji marcaram para o City; Onana defendeu a cobrança de Bernardo Silva;

United: Bruno Fernandes, Dallot, Garnacho, Casemiro, McTominay, Lisandro Martínez, marcaram; Ederson defendeu a cobrança de Sancho; Evans isolou.

Manchester City 1×1 Manchester United (City 7 a 6 nos pênaltis)

Community Shield (supercopa inglesa)

Data: 10/8/2024

Local: Wembley, Londres (ING)

MANCHESTER CITY: Ederson; Rico Lewis, Rúben Dias, Akanji e Gvardiol (Aké, 45’/2ºT); Kovacic; O’Reiley (Matheus Nunes, 18’/2ºT), Oscar Bobb (De Bruyne, 44’/2ºT), e McAtee (Bernardo Silva, 35’/2ºT); Haaland e Doku (Savinho, 18’/2ºT). Técnico: Pep Guardiola.

MANCHESTER UNITED: Onana; Dalot, Maguire (Pellistri, 14’/2ºT), Evans e Lisandro Martínez; Casemiro, Mainoo (Collyer, 14’/2ºT), Diallo (Garnacho, 14’/2ºT) e Mount (McTominay, 14’/2ºT); Bruno Fernandes e Rashford (Sancho, 38’/2ºT). Técnico: Erik ten Hag.

Gols: Garnacho, 36’/2ºT (0-1)

Árbitro: Jarred Gillett

VAR: Peter Bankes

Cartões amarelos: Matheus Nunes (MCT)

