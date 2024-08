São Paulo x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (11), às 16 horas (de Brasília), no Morumbis, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes, aliás, vivem momentos bem distintos na temporada. No meio da semana, os paulistas, que ocupam o sexto lugar na tabela do Brasileirão, com 35 pontos, se classificaram às quartas de final da Copa do Brasil. Já a equipe goiana, lanterna, com 12, caiu nas oitavas da Copa diante do Vasco.

Onde Assistir

O canal Premiere transmite ao vivo em sistema de pay-per-view.

Como chega o São Paulo

Mesmo sem ter jogado bem quinta-feira (8), no empate por 0 a 0 diante do Goiás, o São Paulo vive bom momento na temporada. Além da classificação na Copa do Brasil, a equipe venceu o Flamengo, domingo (4), pelo Brasileiro. Sendo assim, novo resultado positivo pode devolver o time de Zubeldia ao G4.

Entretanto, há dúvidas a respeito de que time entrará em campo. Isso porque quatro dias depois, há confronto contra o Nacional (URU), pelas oitavas de final da Libertadores. Desse modo, é provável que alguns jogadores, como Luiz Gustavo e Calleri sejam poupados.

Como chega o Atlético-GO

O Atlético-GO terá desfalques. Primeiramente, Janderson está suspenso. Além disso, o técnico Umberto Louzer perdeu dois titulares: Roni e Gonzalo Freitas. Roni, que vinha jogando como lateral-direito, sentiu uma lesão na coxa durante o jogo contra o Vasco, na última terça-feira, pela Copa do Brasil. Portanto, ele foi vetado e será substituído por Maguinho, que retorna ao time após cumprir suspensão.

Já Gonzalo Freitas sentiu o adutor da coxa e será substituído por Rhaldney. Além disso, Alix Vinicius e Bruno Tubarão continuam fora. Em contrapartida, o goleiro Ronaldo se recuperou de um problema muscular e estará no banco de reservas.

SÃO PAULO X ATLÉTICO-GO

Campeonato Brasileiro – 22ª Rodada

Data e horário: 11/8/2024, às 16 horas (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri.. Técnico: Luis Zubeldía

ATLÉTICO-GO: Pedro Rangel (Ronaldo); Maguinho, Adriano Martins, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas, Alejo Cruz (Joel Campbell) e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez. Técnico: Umberto Louzer

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

