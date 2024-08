Dudu se lesiona e vira problema para o jogo contra o Flamengo

O atacante Dudu, do Palmeiras, não vai para o duelo contra o Flamengo, neste domingo (11), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atleta do Verdão se lesionou na panturrilha direita durante o último treino antes do jogo contra o Rubro-Negro. A gravidade da lesão ainda será informada. O atleta não viajou com a delegação.

Chama atenção, no entanto, é que o atacante retornou recentemente de lesão em um dos joelhos, entrando em campo somente em julho. Todavia, só voltou a jogar com a camisa do Verdão depois, por problemas com a diretoria por causa da negociação com o Cruzeiro.

O Palmeiras é o quarto colocado do Brasileirão, com 37 pontos. O Flamengo também luta na parte superior, com 40 somados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.