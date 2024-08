Milton Leite se emociona em despedida na Globo: ‘Ter mais tempo com meus netos’

Um dos principais nomes da narração esportiva no Brasil, Milton Leite fez neste sábado (10), durante as Olimpíadas de Paris, sua última transmissão nos canais Globo.

Após uma narração, ele se despediu dos telespectadores. “O atletismo termina e eu encerro aqui a minha participação nos canais Globo depois de 19 anos e meio de trajetória”, disse.

Milton conversou com a direção da Globo e tomou a decisão. Ele informou que precisava de tempo para descansar e ficar mais com a família.

“Decidi, principalmente, pois quero descansar um pouco, ter mais tempo com meus netos, minhas filhas, minha esposa”, comunicou.

Milton Leite fez grandes trabalhos na emissora carioca. Ele comandou os programas SporTV Repórter, Arena SporTV e Grande Círculo. Também fez diversas transmissões para TV aberta e fechada.

Além de querer ficar mais tempo com a família, algumas situações incomodavam Milton Leite. A redução do seu nome na escala e as demissões recentes foram preponderantes para a sua saída.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.