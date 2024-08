Com show de Braithwaite, Grêmio bate o Cuiabá e se afasta do Z4 do Brasileirão

Todo jogador sonha em ter um estreia marcante quando chega a um grande clube. Foi justamente o que aconteceu com Braithwaite. O Grêmio venceu o Cuiabá por 3 a 1, na Arena Pantanal, e se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento do Brasileiro. O dinamarquês iniciou a jogada do gol de Gustavo Nunes, fez um gol contra e deixou dois no triunfo do Imortal Tricolor.

Com o resultado, os visitantes alcançaram a marca de 24 pontos e seguem na arrancada para ter mais tranquilidade na sequência da competição nacional. Os donos da casa, por sua vez, estão estacionados com 17, na penúltima posição, à frente apenas do lanterna Atlético-GO.

Na próxima rodada, o Dourado mede forças com o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), no dia 17 (sábado), na Arena MRV. O Imortal Tricolor, por sua vez, atua no mesmo dia, às 19h30 (de Brasília), contra o Bahia, no Alfredo Jaconi. No meio de semana, os comandados de Renato Gaúcho, recebem o Fluminense, no Couto Pereira, terça, às 19h (de Brasília), pelas oitavas da Libertadores.

Que susto!

Nos primeiros minutos de jogo, os donos da casa buscaram o gol com André Luís, que bateu forte de esquerda, mas Caíque encaixou a bola, com tranquilidade. Poucos minutos depois, o arqueiro tricolor deu um susto na torcida ao quase deixar a bola entrar contra a própria meta. Assim, o jogador tentou dominar e por pouco não se complicou.

Toque do dinamarquês

Em boa jogada do estreante Braithwaite, Edenílson recebeu da entrada da área e chutou no canto, porém a bola desviou em Alan Empereur e foi para escanteio. Aos 23, o dinamarquês abriu no corredor para o camisa 15, que em velocidade devolveu. O atleta, então, bateu firme e acertou a trave. No rebote, aliás, o jovem Gustavo Nunes abriu o placar na Arena Pantanal.

Contra o próprio patrimônio

Na volta do intervalo, Renato Gaúcho colocou Zé Guilherme no lugar de Fábio, enquanto o Cuiabá voltou com a mesma equipe. Os donos da casa foram em busca do empate logo no início do segundo tempo e conseguiram em um gol contra. Assim, após cobrança de escanteio, a bola tocou em Braithwaite e morreu no fundo da rede do goleiro Caíque.

Reforços decidem

A noite, definitivamente, foi de fortes emoções para o estreante Braithwaite. No lado direito, o colombiano Monsalve fez bela jogada individual e só rolou para o dinamarquês colocar no canto de Walter. Nesse sentido, o Cuiabá tentou o empate, mas Pitta, que ganhou da marcação no alto, mandou por cima da baliza de Caíque.

Ele de novo

Depois de um bom cruzamento, Braithwaite se movimentou bem e ampliou o placar, de cabeça. O dinamarquês aproveitou a brecha na defesa do Cuiabá e carimbou mais um tento em sua estreia. Dessa forma, logo após o gol, os visitantes conseguiram segurar o placar com tranquilidade, sem deixar o Dourado reagir ou incomodar a meta de Caíque na reta final.

CUIABÁ 1 x 3 GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 22ª rodada

Data-Hora: 10/8/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Público presente: 9.853 torcedores

Renda: R$ 583.074

Gols: Gustavo Nunes (23’/1ºT) (0-1); Braithwaite (contra) (7’/2ºT) (1-1); Braithwaite (18’/2ºT) (1-2); Braithwaite (40’/2ºT) (1-3)

CUIABÁ: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves (Clayson 26’/2ºT), Alan Empereur e Juan Tavares (Railan 26’/2ºT); Lucas Mineiro, Fernando Sobral, e Max; André Luís e Isidro Pitta. Técnico: Petit.

GRÊMIO: Caíque; João Pedro, Gustavo Martins, Natã e Fábio (Zé Guilherme – intervalo); Pepê (Ronald 42’/2ºT), Villasanti e Edenílson (Cristaldo 28’/2ºT); Monsalve (Dodi 28’/2ºT), Braithwaite (Aravena 42’/2ºT) e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)

Assistentes: : Luanderson Lima Dos Santos e Alessandro Alvaro Rocha De Matos (Ambos da BA)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões Amarelos: Matheus Alexandre (CUI); Caíquee Edenílson (GRE)

Cartões Vermelhos: –

