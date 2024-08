Com direito a olé e polêmica, Vasco vence o Fluminense no Nilton Santos

Em grande clássico contra o Fluminense e com direito a “olé” da torcida, o Vasco encerrou a sequência de quatro jogos sem vencer no Brasileirão ao fazer 2 a 0, no Nilton Santos, neste sábado (10), pela 22ª rodada. Vegetti (com polêmica) e Victor Luís – um em cada tempo – fizeram os gols do jogo.

A vitória faz o Cruz-Maltino subir na tabela do Campeonato Brasileiro, chegando à décima posição. Já o Fluminense, que poupou Thiago Silva visando o jogo de terça (13) pela Libertadores, encerra sua sequência de quatro vitórias seguidas na competição, seguindo no Z-4.

O jogo

O Fluminense vinha de quatro vitórias seguidas no Brasileirão, enquanto o Vasco não sabia o que era vencer pelo mesmo período. Assim, o Cruz-Maltino controlou melhor o primeiro tempo, tendo boas ações ofensivas, especialmente com Payet. Imprevisível, o craque francês desfilou, com passes de calcanhar, letra e criando as melhores chances do time.

Não à toa, com participação do camisa 10, o Vasco é quem abriu o placar no Nilton Santos. E em lance bastante polêmico, aliás. Falta do lado direito da área e Payet cobrou com muito veneno próximo à meta adversária. A bola bateu na mão de Leo, no corpo de Vegetti e o camisa 99 mandou para as redes. O árbitro Anderson Daronco (RS) deu gol, mas o VAR o aconselhou a analisar o lance na tela à beira do gramado.

Após seis minutos de paralisação (no total), o árbitro não se convenceu de que a bola bateu na mão do argentino, o que seria suficiente para anular o gol. A torcida do Vasco comemorou, então, duas vezes, com a confirmação do tento inaugural.

Segundo tempo

O Fluminense voltou do intervalo com mais ímpeto, chegando à área do Vasco por três vezes em cinco minutos. O Vasco, porém, respondeu com Paulo Henrique, que deixou David na cara do gol. O atacante chegou atrasado, no entanto, sendo bloqueado por Fábio.

E o Gigante da Colina ainda chegou ao segundo gol após a entrada de João Victor, que não atuava há mais de um mês por lesão. Ele se antecipou e interceptou lançamento de Fábio, cruzando perfeitamente para Vegetti.

O Pirata soltou um canhão em cima do goleiro tricolor, que rebotou. Victor Luís, livre, deu de peixinho e complementou. Após dúvida acerca da entrada ou não da bola, Daronco confirmou o gol para a festa da torcida vascaína no Nilton Santos.

Controlando o jogo, os torcedores chegaram a gritar olé, com os jogadores do Vasco segurando a bola por mais de um minuto sem que nenhum tricolor encostasse nessa. A barreira; ou melhor.. o Niltão virou baile.

Próximos passos

O Vasco sobe, então, para a décima posição, com 27 pontos, abrindo sete do rival tricolor. O Cruz-Maltino volta a campo somente no outro domingo (18), quando visita o Criciúma, no Heriberto Hulse, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Já o Fluminense segue, dessa maneira, na zona de rebaixamento, em 17º, com 20 pontos. Ao contrário do Vasco, o Tricolor tem um confronto no meio de semana. Na terça-feira (13), visita o Grêmio pela ida das oitavas de final da Libertadores. Depois, no sábado (17), recebe o Corinthians no Maracanã, em jogo válido pela #23.

VASCO 2 x 0 FLUMINENSE

Brasileirão – 22ª rodada

Data e horário: sábado, 10/08/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Público e renda: 20.003 presentes

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon (João Victor, 14’/2ºT), Léo e Victor Luís (Leandrinho, 31’/2ºT); Hugo Moura (Souza, 45+”/2ºT), Mateus Carvalho, Adson, Payet (Emerson Rodríguez, 31’/2ºT) e David; Vegetti (Rayan, 31’/2ºT). Técnico: Rafael Paiva (interino)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos e Diogo Barbosa (Esquerdinha, 24’/2ºT); André, Alexsander (Renato Augusto, 35’/2ºT) e Ganso (Lima, 24’/2ºT); Arias, Keno (Isaac, 24’/2ºT) e Kauã Elias (John Kennedy, 35’/2ºT). Técnico: Mano Menezes

Gols: Vegetti, 23’/1ºT (1-0); Victor Luís, 19’/2ºT (2-0);

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Victor Luís, Vegetti, Rayan (VAS) ; Ganso, Mano Menezes, Alexsander, Arias (FLU)

Cartões vermelhos: –

