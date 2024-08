Com recorde de público no Mineirão, Cruzeiro e Atlético ficam no empate

No Mineirão, com casa cheia, Cruzeiro e Atlético fizeram um jogo truncado com poucas chances de gol. A Raposa , com apenas uma possibilidade real com Arthur Gomes já no fim do segundo tempo (bola na trave). E o Galo, que obrigou Cássio a boas defesas no primeiro tempo, tentou alguma coisa na etapa final com o estreante Deyverson, também sem sucesso. No fim das contas, 0 a 0. Assim, o Cruzeiro chega aos 36 pontos e vai se manter no G6 do Brasileirão. O Galo, com 29 pontos, dorme no 9º lugar.

O jogo foi recorde de público no Mineirão. Afinal, toda a carga de 61.583 ingressos foi vendida. Foi um ingresso a mais em relação à final mineira deste ano.

Poucas chances de gol

O Cruzeiro teve menor posse de bola e buscou jogar em velocidade nos 45 minutos iniciais. Mas com Kaio Jorge muito mal no ataque, Lautaro Díaz passou a ter de sair da área para buscar o jogo e servir de garçom para Barreal, que pela esquerda recebeu duas bolas na área e chutou com perigo. Assim, foram as melhores oportunidades da Raposa na etapa.

O Atlético, com três zagueiros, procurou jogar pelos flancos com o lateral Arana pela esquerda e o meio lateral meio apoiador Scarpa pela direita. A dupla foi quem apareceu melhor ofensivamente, junto com Paulinho. Cada um teve uma oportunidade. Em duas (Arana e Scarpa) o goleiro Cássio fez grandes defesas. O Galo ainda teve um gol bem anulado por impedimento de Cadu (se valesse seria gol contra de William).

Cruzeiro e Atlético não saem do zero

Na volta do intervalo, os times vieram mais cautelosos. Desse modo, foi do Galo a chance de ouro. Após cruzamento da esquerda, o zagueiro Battaglia, que foi ao ataque, cabeceou quase na pequena área. Era lance de grande perigo, mas a bola estourou em seu companheiro, Zaracho. Não era mesmo para a bola entrar. Com o tempo e as muitas mudanças, o jogo ficou um pouco mais aberto, mas com os times sem inspiração. A entrada de Deyverson no ataque do Galo prendeu os zagueiros. Mas o goleador não teve uma chance de real perigo. A Raposa, que tinha Dinenno no lugar de Kaio Jorge, foi ter uma ótima chance no fim, com um chute de Arthur Gomes na trave.

CRUZEIRO 0 x 0 ATLÉTICO

Campeonato Brasileiro – 22ª rodada

Data: 10/8/2024

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público: 61.583

CRUZEIRO: Cássio; William, Zé Ivaldo, Lucas Villalba (Marlon, 39’/2ºT) e Kaiki Bruno; Wallace (Lucas Romero, Intervalo), Matheus Henrique, Álvaro Barreal (Vitinho, 29’/2ºT) e Matheus Pereira; Lautaro Díaz (Artur Gomes, 15’/2ºT) e Kaio Jorge (Dinenno, Intervalo). Técnico: Fernando Seabra.

ATLÉTICO: Everson, Saravia, Battaglia e Junior Alonso; Scarpa (Rubens, 40’/2ºT), Otávio, Alan Franco (Zatracho, 20’/2ºT), Fausto Vera e Scarpa; Paulinho (Bernard, 20’/2ºT) e Cadu (Deyverson, 15’/2ºT). Técnico: Gabriel Milito.

Gols:

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro De Melo Lima (Ambos de SP)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartões amarelos: Kaio Jorge, Matheus Henrique (CRU); Cadu (ATL)

