Vegetti revela se bola bateu em sua mão no primeiro gol do Vasco

O atacante Vegetti, do Vasco, comentou a polêmica durante a vitória cruz-maltina por 2 a 0 sobre o Fluminense, neste sábado (10), no Nilton Santos, em jogo da 22ª rodada. Pivô da discussão acerca do primeiro gol, o jogador revelou se houve irregularidade no lance, aos 24′ do primeiro tempo.

Após cruzamento na área, a bola bateu na mão do zagueiro Léo e no corpo do próprio argentino, antes dele chutar para marcar o primeiro gol do jogo. A reclamação do Fluminense era de que a bola teria batido na mão do atacante.

“Não, o juiz estava olhando era a mão do Léo. Em mim, pega na barriga e fica para eu definir. Eu falei isso para ele: ‘na minha mão, não pegou nunca'”, avaliou o jogador.

Vitória importante do Vasco

Ele também falou sobre a vitória e a grande atuação do Vasco. O Pirata celebrou a conquista dos três pontos, admitindo que as atuações recentes não estavam agradando.

“Foi muito importante vencer o clássico, sabia que tínhamos que voltar a ganhar no Brasileirão. Sabemos que estamos brigando com eles (Fluminense) na parte de baixo (da tabela), mas agora temos muita tranquilidade com esse resultado. Mas é o que eu falo sempre: não conseguimos nada ainda, temos que seguir trabalhando, melhorando. Hoje fizemos um grande hoje, mas vínhamos de uma sequência que não estávamos jogando bem. Temos que trabalhar no dia a dia. A liga é muito difícil, estamos fazendo bem as coisas, mas ainda falta muito”, finalizou.

Após uma pesada sequência, o Vasco terá um tempo de descanso. Afinal, só volta a campo no próximo domingo (18), quando enfrenta o Criciúma, no Heriberto Hülse, pela 23ª rodada do Brasileirão.

