Ramón Díaz lamenta empate do Corinthians: ‘A equipe dominou, teve chances’

Com gol de Talles Magno, aos 48 do segundo tempo, o Corinthians se salvou de uma derrota e empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino. O jogo aconteceu na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o técnico Ramón Díaz lamentou as chances perdidas e afirmou que a equipe foi superior ao Massa Bruta durante os 90 minutos.

Além disso, o comandante destacou que a direção do clube não tem medido esforços para buscar soluções e reforçar o elenco nesta janela de transferência. Apesar do ponto conquistado, o Timão segue na zona de rebaixamento, com um jogo a menos que os adversários que estão na sua frente.

“A equipe está com raiva, porque dominou, teve chances, criou muitas chances para um jogo dessa importância. É questão de tempo, trabalho. Concluir as chances que temos. O clube está fazendo um esforço enorme para tratar de finalizar algo perto para nos dar soluções”, disse.

“Acho que fomos superiores a todos os rivais que jogamos, salvo o jogo contra o Juventude. Falta, como falei, melhores finalizações, estamos tendo chances de gol. Não estamos finalizando como a gente pretende. Precisamos criar situações e sermos superiores, em algum momento a chave precisa virar. Não concordo que time precisa jogar melhor. Falta a última parte, fazer o gol. De 17 ocasiões, temos que fazer mais”, completou o auxiliar Emiliano Díaz, o filho do treinador.

Olho na agenda

Na sequência da competição nacional, o Timão visita o Fluminense, no sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã. No primeiro turno, o time paulista venceu por 3 a 0 e agora terá um confronto direto na briga contra o rebaixamento, visto que o Tricolor está logo atrás na tabela. Antes disso, a equipe volta a enfrentar o Bragantino, desta vez pela Sul-Americana, na terça-feira, às 21h30 (de Brasília).

