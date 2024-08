Decisivo, Talles Magno lamenta empate, mas avisa: ‘O Corinthians vai sair dessa’

Estreante na Neo Química Arena, Talles Magno ainda está sem ritmo de jogo, porém balançou as redes diante do Red Bull Bragantino e salvou a equipe de uma derrota. Aos 48 da etapa final, o atacante marcou no empate por 1 a 1, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado, o time segue no Z4, mas o atleta afirmou que o elenco irá sair dessa.

“Treinei uma vez e muito pouco porque era véspera de jogo. Sabemos da responsabilidade que temos todos os dias, queria muito comemorar o gol, mas sabemos da responsabilidade de ganhar o jogo. O Corinthians vai sair dessa, peço ajuda a todos que estão aqui.”

Para piorar a situação, todas as equipes que estão acima do Corinthians na tabela, perto da zona de rebaixamento, têm, pelo menos, um jogo a menos. Mesmo assim, o elenco lutou em campo até o fim e conseguiu um ponto que fará diferença na tabela. No momento, os comandados de Ramón Díaz somam 21 pontos, empatados com Internacional e Vitória, entretanto com vitórias a menos.

Por fim, na sequência da competição nacional, o Timão visita o Fluminense, no sábado (17), às 21h (de Brasília), no Maracanã. No primeiro turno, o time paulista venceu por 3 a 0 e agora terá um confronto direto na briga contra o rebaixamento, visto que o Tricolor está logo atrás na tabela. Antes disso, a equipe volta a enfrentar o Bragantino, desta vez pela Sul-Americana, na terça-feira, às 21h30 (de Brasília).

