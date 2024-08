Mário Bittencourt detona Daronco em polêmica com arbitragem

Como tem sido recorrente no futebol brasileiro, mais um jogo terminou com polêmica envolvendo a arbitragem. Desta vez, a vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Fluminense, na noite deste sábado (10/8), pelo Campeonato Brasileiro, está dando o que falar.

A discussão gira em torno do primeiro gol do Vasco, que pode ter sido irregular. Afinal, há quem aponte que houve toque de mão antes do gol de Vegetti. Irritado, o Presidente Mário Bittencourt criticou o árbitro Anderson Daronco.

“O que houve hoje foi uma vergonha no ponto de vista do não cumprimento de uma regra. Ela é clara. Quando a bola bate na mão do atacante, tem que anular o gol. Não se avalia mais intenção. Podem ler no manual da CBF”, salientou.

Após a partida, Vegetti se posicionou sobre o lance, negando toque da bola em sua mão antes do gol. Mas nenhum argumento convenceu o Fluminense.

“Não estou no campo, então não sei qual foi o argumento esdrúxulo que ele usou, mas falou para o nosso preparador físico que foi inconclusivo. Então por que o VAR chamou? Foram três faltas no mesmo lance. Foi falta do Leo, a bola bateu na mão do Leo e depois bate na do Vegetti”, finalizou.

O lateral tricolor Samuel Xavier também reclamou. Assim, ele disse que o estresse com o lance desestruturou o time.

“Acho que a gente perdeu um pouco o mental depois desse lance”, afirmou, destacando que o jogo foi “ruim psicologicamente” para o time.

O Fluminense segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos.

