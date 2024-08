Em busca de curinga, Flamengo faz proposta por jogador do Southampton/ING

O Flamengo propôs pagar 18 milhões de euros (R$ 109 milhões) pelo meia Carlos Alcaraz, que defende o Southampton, na Inglaterra. Dessa forma, o atleta argentino passaria a ser uma alternativa para substituir Arrascaeta e De La Cruz, já que pode atuar como meio-campista ou como armador. Alcaraz soma 8 gols e 5 assistências em 47 jogos pelo Southampton. Versátil, ele chegou, inclusive, a atuar como ponta direita e atacante no clube inglês.

O Rubro-Negro busca um jogador habilidoso que possa ser um curinga. Desse modo, chegou a tentar a contratação do meia-atacante Claudinho, do Zenit, da Rússia. Dirigentes do clube russo chegaram a se reunir no Ninho do Urubu. Mas as negociações com o coordenador técnico Dmitry Radchenko e com Katerina, gerente das categorias de base, não estão avançando. Aliás, as tentativas do Flamengo em relação ao jogador vêm sendo infrutíferas há três janelas de transferência. Em julho deste ano, o diretor executivo rubro-negro Bruno Spindel chegou a dizer que a contratação de Claudinho “é quase impossível”.

Caminho aberto para Alcaraz

Assim, o caminho para Carlos Alcaraz parece o mais viável. Com o apelido de Charly, o argentino de 1,83 metro tem 21 anos. Nasceu em 30/11/2002 na cidade de La Plata, a cerca de 60 km de Buenos Aires. Ele começou a jogar futebol profissionalmente no Racing, a sua formação de base. E em janeiro de 2023 seguiu para a Europa, para atuar no clube inglês. Um ano depois foi por empréstimo para a Juventus, na Itália, onde fez 12 jogos (sendo três como titular). Ele não marcou gol e deu uma assistência. Como os italianos não tiveram interesse numa eventual compra definitiva, o jogador retornou para Londres em junho de 2024.

Carlos Alcaraz atuou em dois jogos da seleção argentina, em 2023, sob o comando do treinador Lionel Scaloni. Ele não chegou a marcar gols.

