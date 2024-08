Neste domingo (11/8), São Paulo e Atlético-GO jogam, às 16h (de Brasília), no MorumBIS, pela 22ª rodada do Brasileiro. Vencendo neste domingo, os são-paulinos, em sexto, com 35 pontos, podem fechar a rodada no G4. Já a equipe goiana, lanterna, com 12 pontos, tenta surpreender na capital paulista. A Voz do Esporte transmite o duelo a partir das 14h30, com o seu tradicional esquenta, que te deixa por dentro de tudo o que rola na partida. O comando e a narração é de Marcus Cassino.