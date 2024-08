Flamengo homenageia Rebeca e a ginastas do clube que brilharam nos Jogos

O Flamengo aproveitou o jogo deste domingo contra o Palmeiras para uma celebração extra. Comemorar as conquistas das suas ginastas nos Jogos Olímpicos. Afinal, quatro estavam no quinteto que levou o bronze por equipes: Rebeca Andrade, Flavia Saraiva, Lorrane Oliveira e Jade Barbosa (a outra foi a paranaense Julia Soares). Além disso, Rebeca ganhou outras três medalhas: ouro no solo, prata por equipes e no salto. Uma organizada, por sua vez, inaugurou uma bandeira com as quatro atletas.

Mas Rebeca, com suas quatro conquistas, foi a mais exaltada. Afinal, embora o Flamengo tenha 22 pódios na história das Olímpíadas com seus atletas. Apenas ela conquistou ouro. Em Tóquio em 2021 e agora em Paris. Assim, a fera ganhou bandeirão de organizada, e faixas.

Teve direito até a copo especial, para o torcedor levar de lembrança.

