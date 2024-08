Flamengo e Palmeiras ficam no empate no Maracanã

Em jogo muito equilibrado no Maracanã, Flamengo e Palmeiras empataram em 1 a 1 neste domingo (11/8), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Diferentemente dos dois jogos da Copa do Brasil, as equipes buscaram o ataque e fizeram um jogo elétrico. Os gols foram no segundo tempo. O Rubro-Negro saiu na frente com Arrascaeta , mas o Palmeiras empatou com o garoto Luighi, já na reta final. O time carioca , com isso, perdeu a chance de assumir a liderança, já que foi aos 41 pontos, atrás do Botafogo (43) e Fortaleza (42). Mas vale citar que o Botafogo tem um jogo a mais. O Palmeiras vem em quarto lugar com 38 pontos.

O jogo teve celebrações da torcida do Flamengo, que mais uma vez apareceu em grande número (55.051). As ginastas que ganharam medalhas em Paris e principalmente Rebeca Andrade ganharam bandeirão. E Adílio, que morreu aos 68 anos no dia 5/8, além de um mosaico 3D teve seu nome cantado pelos torcedores.

Weverton fecha o gol

Logo no primeiro minuto, quase gol do Palmeiras. Flaco López fez ótima jogada cortando da esquerda para a direita e rolou para Giay chutar e Rossi fazer grande defesa Aos dois, Cebolinha chutou para ótima defesa de Weverton. O Mengo atacou quase sempre pela esquerda em cima de Giay e Murilo. Mas ficou sem Cebolinha que sentiu lesão e saiu ainda aos 11 minutos (entrou Luiz Araújo). Mas ainda assim passou a oferecer perigo e teve pelo menos duas ótimas chances: numa cabeçada de Pedro e num chute de Arrascaeta. Nos dois, Weverton salvou.

O Verdão, mesmo com três zagueiros, não ficava apenas atrás. Assim, tinha força ofensiva e chegou a fazer um gol de Flaco López, anulado por impedimento. No fim do primeiro tempo, apesar do equilibrio de 50% na posse, o Mengo teve mais finalizações ( 6 a 1). Mas o placar não se movimentou.

Flamengo na frente; Palmeiras empata

O Palmeiras voltou com Fabinho no lugar de Aníbal Moreno, uma estratégia mais ofensiva. Como ocorreu na etapa inicial, o Verdão quase marcou no primeiro minuto. Giay lançou Maurício que chutou para grande defesa de Rossi. No minuto seguinte, outro chute de Lázaro para defesa do goleiro rubro-negro. Aos quatro Lázaro chutou rente à trave.

Só dava Verdão. Mas isso começou a mudar depois dos 15 minutos, quando o Rubro-Negro reequilibrou as ações. Depois de quase marcar num chute de Luiz Araújo, o Mengo chegou ao gol aos 23. Arrascaeta fez grande jogada pela direita e apareceu para concluir num chute mascado que bateu em Varderlan e nem foi ao fundo da rede, com Gustavo Gómez tentando salvar (mas a bola tinha entrado).

O Flamengo parecia ter a vitória sob controle. Mas o Palmeiras, mesmo com muitas mudanças que fizeram o time perder a pegada, chegou ao empate aos 42 minutos num lance com três reservas. Rômulo cruzou, Rony voou de cabeça para defesa parcial de Rossi e Luighi marcou na sobra. O juiz deu impedimento de Rony. Mas o VAR confirmou que ele estava em condições no lance. Tudo 1 a 1.

FLAMENGO 1 X 1 PALMEIRAS

Campeonato Brasileiro – 22ª Rodada

Data: 11/8/2024

Local: Maracanã, Rio (RJ)

Público presente: 55.051

Público pagante: 51.476

Renda: R$ 4.576.502.50

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña, 14’/2ºT); Pulgar (Leo Ortiz, 32’/2ºT), De la Cruz, Allan, 31’/2ºT), Gerson e Arrascaeta; Cebolinha (Luiz Araújo, 11’/1ºT) e Pedro (Gabigol, 32’/2ºT). Técnico: Tite

PALMEIRAS: Weverton; Murilo, Gustavo Gómez e Vitor Reis; Giay, Aníbal Moreno (Fabinho, Intervalo), Richard Ríos (Rômulo, 31’/2ºT), Maurício (Raphael Veiga, 25’/2ºT) ,Lázaro (Luighi, 31’/2ºT)e Vanderlan; Flaco López (Rony, 25’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Gols: Arrascaeta, 23’/2ºT (1-0); Luighi, 42’/2ºT (1-1)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Eduardo Da Cruz (MS)

VAR: Marco Aurélio Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Pulgar (FLA); Aníbal Moreno, Gustavo Gómez, Murilo (PAL)

Cartões vermelhos: Murilo (PAL, 47’/2ºT)

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.