Com um a mais, Ponte arranca empate com Coritiba

Com um jogador a mais em campo, a Ponte Preta arrancou um empate com o Coritiba, neste domingo (11), pela Série B. O Alviverde abriu o placar aos 44 do primeiro tempo, com Robson Fernandes. O atacante foi expulso aos 18 da etapa complementar, chamando a Macaca para o ataque, que igualou no Couto Pereira aos 51, com Gabriel Novaes.

Com o resultado, a Ponte Preta encontra-se em 10º lugar na Série B, com 27 pontos. Dessa forma, a Macaca olha para o G4 da competição, que dá acesso à Série A. O último clube da zona de classificação, vale lembrar, é o América-MG, com 33. A rodada em curso é a 20ª.

Já o Coritiba está em 14º, com 24 pontos. Pelo menos por ora, o Coxa busca escapar do rebaixamento para a Série C. No momento, a Chapecoense abre o Z4, com 19 pontos. Os três últimos colocados são Brusque (19), Ituano (16) e Guarani (11), este com um jogo a menos.

Confira a tabela da Série B

As duas equipes agora terão quase uma semana de preparação até a próxima rodada. A Ponte Preta recebe o Goiás na sexta-feira (16), às 19h. Já o Coritiba visita o Brusque, no domingo (18), às 16h. Tanto a Macaca quanto o Coxa têm apenas a Série B a disputar até o final do ano. A Segundona, inclusive, está marcada para terminar na última semana de novembro.

