Nestor celebra São Paulo brigando por todas as competições: ‘jogo a jogo’

O São Paulo venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0 neste domingo (11), no Morumbis, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía surpreendeu ao escalar uma equipe totalmente reserva, visando o duelo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Nacional-URU. Assim, quem voltou a ganhar chance na equipe principal foi Rodrigo Nestor, que inclusive começou o embate como capitão.

Após a partida, o camisa 11 agradeceu o treinador pela faixa de capitão e ressaltou a importância do São Paulo seguir vivo por títulos nas três competições da temporada. Além disso, Nestor pediu jogo a jogo para o elenco e quer foco total agora na partida no Uruguai.

“Agradeci Zubeldía pela faixa de capitão. Não imaginei que chegaria nesse patamar quando sai da base. Bom, nossa intenção era essa, jogo a jogo, bom estar brigando lá em cima, ver se dá para brigar pelo título. Agora, descansar e na terça-feira ir para o Uruguai para o jogo mais importante do ano”, disse Rodrigo Nestor, após a partida.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos 38 pontos e está a cinco do líder Botafogo. Zubeldía já disse que espera o Tricolor entre os seis primeiros até as últimas dez rodadas. Segundo o argentino, se isso acontecer, sua equipe pode brigar pelo título nacional.

Contudo, o Tricolor vira a chave neste momento e foca na Libertadores. Afinal, a equipe encara o Nacional-URU nesta quinta-feira (15), em Montevidéu, pelo duelo de ida das oitavas de final da competição. Já pelo Brasileiro, o São Paulo volta a campo no clássico contra o Palmeiras, no dia 18 de agosto, no Allianz Parque.

