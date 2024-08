Arrascaeta lamenta gol sofrido no final, que impede Flamengo ser líder do Brasileirão

O Flamengo fez o terceiro jogo em menos de duas semanas contra o Palmeiras, mas agora empatou por 1 a 1. O resultado impediu o time comandado por Tite de chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, já que o Botafogo, líder, perdeu na rodada para o Juventude, fora de casa.

Arrascaeta, autor do gol rubro-negro no duelo, falou sobre o jogo e lamentou o gol sofrido no final. Por outro lado, ele destacou a determinação do Flamengo até o fim.

“Acho que criamos várias chances. Foi um jogo grande, e eles também tiveram as suas oportunidades. Infelizmente, os três pontos escaparam no finalzinho, mas fizemos um grande esforço para sair vencedores hoje”, disse o camisa 14.

Quando questionado sobre a sequência de partidas contra o Palmeiras, considerando o Brasileirão e a Copa do Brasil, o craque afirmou que foi um duelo totalmente diferente.

“Jogo totalmente diferente. Hoje começamos do zero, em busca da liderança. Jogo contra o Palmeiras é sempre muito difícil, e jogando em casa, temos que partir para cima”, resumiu o craque.

Flamengo agora vira a chave

Agora, o Flamengo muda o foco e enfrentará o Bolívar, em duelo das oitavas de final da Libertadores. O primeiro jogo está marcado para a quinta-feira (15), no Estádio do Maracanã.

