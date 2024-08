Diretor contesta cartão dado a Zubeldía: ‘Não pode haver sistematização’

O técnico Luis Zubeldía não conseguiu passar em pune e, mais uma vez, recebeu um cartão amarelo. A advertência aconteceu ainda no primeiro tempo da vitória do São Paulo por 1 a 0, em cima do Atlético-GO, neste domingo (11), no Morumbis, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O cartão amarelo foi o terceiro dele, que terá que cumprir suspensão no clássico contra o Palmeiras, domingo que vem, no Allianz Parque. Após a partida, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, pediu atenção para que não haja uma perseguição dos árbitros a Zubeldía e criticou a arbitragem.

“Alguns cartões que ele recebeu foram justos, e não há o que questionar. Mas não pode haver uma sistematização de cartões. O cartão de hoje, ao meu ver, é absolutamente injusto, num lance do lado de cá o quarto árbitro chama o árbitro que atravessa o campo para dar o cartão porque o técnico avançou 10 centímetros da área. O técnico do outro time passou várias vezes, e isso é normal, todos passam”, disse Belmonte, que prosseguiu.

“O que não pode ter é uma sistematização, virar algo que fica parecendo que é contra o Zubeldía sempre. Quando ele errar, ok, dá o cartão. Já conversamos e, repito, algumas vezes ele mereceu o cartão. Mas hoje não mereceu. Não pode a todo jogo, mesmo quando ele não merece, tomar cartão”, completou.

Zubeldía fora do Choque-Rei

Zubeldía já recebeu dez amarelos e um vermelho no Brasileirão. Assim, lidera o ranking de cartões entre os treinadores no torneio de pontos corridos. No Choque-Rei, o São Paulo deve ser comandado por Maximiliano Cuberas. Ele terá a ajuda de Carlos Gruezo e Milton Cruz, que compõem a comissão técnica do treinador.

“Estaremos sem nosso treinador num jogo importante contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Hoje diminuímos a diferença, com a derrota do Botafogo, o empate do Flamengo e do Palmeiras. A presença do nosso técnico e a energia dele na beira do campo para nós é fundamental. Não é “chororô”, é apenas para que não tenha uma sistematização, não parecer que é algo contra o Zubeldía, como em outro momento já pareceu que é contra outro técnico”, finalizou Belmonte.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.