Brasiliense goleia o Brasil de Pelotas, e encaminha classificação às quartas da Série D

O Brasiliense não tomou conhecimento do Brasil de Pelotas. Afinal, fora de casa, goleou o rival por 4 a 1. O duelo realizado neste domingo (11/8), no estádio Bento Freitas. O confronto valeu pela fase de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Os gols da partida foram marcados por João Victor, Gui Mendes, Tobinha e Gabriel Pedra. Por outro lado, o time gaúcho, mandante da partida, descontou com Léo Santos.

Brasiliense numa boa

Desse modo, o Jacaré encaminhou muito bem a classificação para as quartas de final. Afinal, Brasil de Pelotas precisará vencer por três gols de diferença para levar o jogo aos pênaltis. Contudo, para avançar sem penalidades, precisa ganhar por quatro ou mais gols. O próximo jogo está marcado para o dia 18, às 15h30 (de Brasília), na Boca do Jacaré.

Vale citar que a Série D-2024 garante aos quatro semifinalistas o acesso à Série C em 2025.

Confira outros jogos da fase de oitavas de final da Série D (ida)

Sábado (10/8)

Inter de Limeira 0 x 0 Nova Iguaçu

Altos 0 x 1 Treze

Portuguesa–RJ 1 x 3 Maringa–PR

Manaus 2 x 2 Iguatu

Domingo (11/8)

Cianorte 1 x 2 Anápolis

Itabaiana 2 x 2 Porto Velho

Brasil de Pelotas 1 x 4 Brasiliense

Retrô 2 x 0 Manauara

