Barcelona e Real Madrid monitoram situação de Alexander-Arnold

O lateral-direito Trent Alexander-Arnold promete agitar o mercado de transferência europeu nos próximos meses. O jogador tem contrato com o Liverpool até o meio de 2025 e já pode assinar um pré-contrato na virada do ano. Os Reds ainda não se movimentaram para tentar uma extensão de vínculo e interessados já começam a surgir.

De acordo com o jornal britânico ”Daily Mail”, Barcelona e Real Madrid prometem fazer um ‘El Clásico’ nos bastidores pelo lateral-direito. Os dois clubes estariam monitorando de perto a situação de Alexander-Arnold e estudam fazer uma proposta para tê-lo agora ou seduzi-lo para chegar livre na próxima temporada.

O jogador vem demonstrando recentemente um certo desconforto no Liverpool. Ele recebeu muitas criticas na última temporada por conta da sua fraca postura defensiva. Além disso, viu o garoto Conor Bradley entrar em ascensão e ganhar oportunidades. Assim, ele acabou indo atuar no meio de campo, onde não se sente bem, como foi visto na seleção da Inglaterra durante a Eurocopa.

Rumores da Europa dizem que Alexander-Arnold estaria mais perto do Real Madrid, muito por conta da amizade que ele tem com Jude Bellingham. Eles passaram as férias juntos e um convite para se juntar ao clube espanhol pode ter sido feito. Além disso, Michael Owen, ex-madridista, também convidou o inglês para atuar no Santiago Bernabéu.

Assim, seu futuro vai depender muito de Arne Slot, novo técnico do Liverpool. Se o treinador entender que não terá muito espaço para Alexander-Arnold, o lateral deve procurar novos ares, longe da Inglaterra.

