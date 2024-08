Figueirense e Londrina ficam no empate sem gols pela Série C

Figueirense e Londrina ficaram no empate sem gols neste domingo (11), no Estádio Orlando Scarpelli, pela 17ª rodada da Série C do Brasileiro. O jogo foi bastante movimentado e com chance para as duas equipes, mas nenhum dos times conseguiu vazar os goleiros adversários. Com o resultado, os catarinenses entraram no G8. Já o Tubarão chega a 26 pontos e estacionou na sétima posição.

O jogo

O primeiro tempo foi bastante movimentado, mas com a posse de bola e as iniciativas das jogadas, sempre partindo do lado do Figueirense. Contudo, a melhor chance da etapa inicial acabou sendo do Londrina. Everton Moraes recebeu sozinho dentro da área e bateu no cantinho, mas parou em um milagre do goleiro Ruan Carneiro. No intervalo, um princípio de cenas lamentáveis se iniciou no Orlando Scarpelli. Tauã e Guilherme Pato se desentenderam e uma confusão foi iniciada. Os dois receberam amarelo e foram para o vestiário.

Na etapa final, o Figueira pressionou o Londrina em busca do gol, mas não conseguiu passar pelas boas defesas de Gabriel Félix. No último lance do jogo, Henrique cruzou na segunda trave e JP Iseppe, sozinho, cabeceou para fora. Assim, as duas equipes deixaram o estádio sem balançar as redes.

Na próxima rodada, a penúltima da primeira fase da Série C, o Londrina visita o Remo em mais um confronto direto na briga pela classificação. Por outro lado, o Figueirense encara o São José, no domingo, às 16h30.

17ªrodada da Série C

Sábado (10/8)

São José 3×0 São Bernardo

Confiança 1×0 Remo

Caxias 2×1 Ferroviário

Ferroviária 1×1 Athletic

Domingo (11/8)

Figueirense 0x0 Londrina

Aparecidense 1×1 Volta Redonda

Náutico x Botafogo PB

Tombense x CSA

Segunda-feira (12/8)

Floresta x Ypiranga

Sampaio Corrêa x ABC

