Barcelona de Guayaquil oficializa saída de ídolo do clube

Uma das figuras mais icônicas na história recente do Barcelona de Guayaquil está de saída do clube. Em comunicado oficial, os Amarillos informaram a rescisão contratual com o meio-campista argentino Damián Díaz.

De acordo com veículos da imprensa equatoriana, a decisão foi tomada ainda na reta final do último mês de julho. Desde então, o técnico Ariel Holán dava sinais de que não tinha Kitu Díaz como a referência técnica que outrora ele representou. Desse modo, uma negociação se costurou entre as partes, já que o acordo previa sua permanência até 2025. As informações dão conta de que o montante de 300 mil dólares (R$ 1,6 milhão) foi a quantia combinada para o jogador aceitar a rescisão. Todavia, em parcelamento com duração até 2031.

Trajetória

Formado no Rosario Central, o atleta hoje com 38 anos passou por Boca Juniors, Universidad Católica e Colón antes de, ainda em 2011, ter sua primeira passagem no Barce. Porém, entre 2013 e 2015, uma pausa nessa história ocorreu em virtude de sua passagem no Al-Wahda (Emirados Árabes).

De volta ao Barcelona de Guayaquil, Kitu consolidou a imagem de idolatria com atuações memoráveis e números sólidos. Ele esteve em 342 partidas com a camisa dos Toreros onde fez 84 gols, deu 41 assistências e conquistou três títulos do Campeonato Equatoriano: 2012, 2016 e 2020.

Pelo tempo de permanência no Equador e sua liderança técnica, sua naturalização permitiu com que ele tivesse quatro convocações para a seleção local, todas no ano de 2021.

Mais uma dança?

Ainda não se sabe qual o próximo passo na carreira de Damián Díaz, havendo apenas rumores de interesse de clubes como Mushuc Runa (também do Equador) além do San Lorenzo. Contudo, o que se tem ciência é o convite feito pelo Barcelona para que ele atue na Noche Amarilla de 2025. No ano que vem, a partida de apresentação do elenco para a temporada tem sentido especial por se tratar do centenário do Barcelona.

