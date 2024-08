Roberto Assaf: Tite manda recuar e Flamengo leva empate

Mal o Flamengo fez 1 a 0, Tite mandou o time recuar, permitindo que o Palmeiras empatasse, o que era parecia óbvio, levando-se em conta que o time carioca sofreu um punhado de mudanças, para defender, e o paulista, para atacar. Um a um. Com jeitinho de derrota. É o terceiro jogo consecutivo do Rubro-Negro sem vitória. Este treinador tem o rosto perfeito da retranca, e enquanto não vê a equipe atrás, tentando segurar resultado, não fica feliz. Com Tite – já dito aqui dezenas de vezes – o Flamengo não ganhará mais nada em 2024.

O Flamengo teve maior volume de jogo na primeira meia hora, e criou pelo menos duas oportunidades, ambas desperdiçadas, além de perder Éverton Cebolinha, machucado, aos 12 minutos, cedendo lugar a Luiz Araújo. Weverton fez defesa espetacular em cabeçada de Pedro. Mas o Palmeiras, dessa vez, também buscou o ataque, e chegou a marcar um gol, de Flaco López, anulado pelo VAR, que indicou impedimento. O placar em 0 a 0 foi o resultado mais correto até o intervalo.

O time carioca voltou para a etapa derradeira dormindo, e o Palmeiras teve duas ótimas chances, uma delas incrível, com Lazaro concluindo para fora. O visitante cercava a saída do adversário, que não encontrava espaço para criar, entregando a bola de volta, correndo riscos, mostrando dificuldades para reagir. Mas o Flamengo, na prática, não ameaçava em momento algum. O primeiro chute do Rubro-Negro ocorreu aos 20 minutos, de Luiz Araújo, para defesa de Weverton.

Os gols de Flamengo e Palmeiras

Desde então, o Palmeiras diminuiu o ritmo, deixando a equipe da Gávea chegar com freqüência, até que aos 25, Arrascaeta completou cruzamento rasteiro de Gérson para abrir o placar: 1 a 0. Os treinadores promoveram várias mudanças. O time paulista começou a avançar sem muita organização, pois não havia outra opção. E Tite, é claro, fez o Flamengo recuar, tomando o gol de empate na sequência, com Luighi, após rebote de Rossi: 1 a 1. Restando os acréscimos, Tite já havia quebrado a equipe, e o placar, péssimo para o Rubro-Negro dificilmente sofreria alteração.

O Flamengo de Tite é a cara da infelicidade. O ano de 2024 do Rubro-Negro vai acabar em agosto.

