Luighi aparece para o mundo e confirma expectativas de Abel Ferreira

O Palmeiras perdia por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, quando Abel Ferreira chamou o jovem Luighi, de apenas 18 anos, para entrar. O garoto substituiu Lázaro aos 30 minutos do segundo tempo e, 11 minutos depois marcou o gol de empate do Verdão no embate. Muitos conheceram o jovem atacante neste domingo (11). Contudo, o treinador palmeirense já sabia do potencial que tinha em seu banco de reservas.

Desde os 10 anos no Palmeiras, Luighi foi campeão em todas as categorias de base pelo clube e sempre teve ótimos números. Contudo, foi no ano passado que ele despertou a atenção de Abel Ferreira. Afinal, em 2023, ele marcou 21 gols em 22 partidas das principais competições sub-17. O grande desempenho fez com que o treinador português chamasse o garoto para treinar com o plantel profissional.

A força física e a inteligência tática do garoto impressionaram o treinador, que intensificou essas convocações para o time principal neste ano. Nos últimos meses, o Palmeiras se reforçou com Maurício e Felipe Anderson, além de ver Estêvão aparecer para o mundo. Esperava-se que Luighi voltasse para a base para manter ritmo, mas Abel bateu o pé e permaneceu com o garoto no elenco profissional. Aliás, nos últimos jogos, virou oopção carimbada na lista de relacionados.

Antes do duelo contra o Flamengo, o jovem atuou apenas poucos minutos contra Bahia e Atlético Goianiense. Contudo, o embate no Maracanã não sairá mais da sua cabeça, junto com seu primeiro gol como profissional.

“Vivi muita coisa pra chegar até esse momento e marcar pela primeira vez pelo Palmeiras não poderia ser mais mágico. Obrigado, Verdão”, escreveu Luighi, em suas redes sociais.

Luighi faz parte de um projeto ‘bilionário’ do Palmeiras

Mas se engana quem acha que Luighi é apenas uma aposta. Ele já vem criando expectativas dentro do Verdão há muito tempo e faz parte da ”geração de R$1 bilhão”, que encantou nos últimos meses. Neste grupo, o Paçmeiras contou com Endrick, vendido ao Real Madrid, Luis Guilherme, vendido ao West Ham e Estêvão, vendido ao Chelsea.

Assim, cresce a expectativa que o garoto possa repetir as atuações que seus companheiros de base fizeram com a camisa alviverde. Desta forma, ele pode se tornar a próxima venda milionária do Palmeiras no futuro. A ver!

Siga o nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.