Roger destaca indignação do Inter como motivação para garantir o empate

Apesar da fase negativa no Campeonato Brasileiro, o Internacional demonstrou reação em seu compromisso passado. Isso porque garantiu o empate em 2 a 2 com o Athletico pela 22ª rodada do torneio, no Beira-Rio, no último domingo (11). A equipe gaúcha conseguiu marcar primeiro, sofreu a virada e conseguiu o empate já nos acréscimos com o atacante Wanderson.

O Colorado teve a segunda semana consecutiva livre apenas para treinos. Mesmo assim, o técnico Roger Machado teve que superar alguns obstáculos. Principalmente os atletas que foram ausências do duelo por estarem envolvidos em negociações. Como é o caso do lateral-direito Bustos, que foi vendido para o River Plate, da Argentina. Além disso, preservou o zagueiro Vitão que está em tratativas com o Real Betis, da Espanha.

Com isso, o comandante exaltou o descontentamento de seus jogadores como principal motivo para evitar mais um revés.

“É um cenário de instabilidade, que os resultados são mediador. Quando não acontecem, tudo na semana é impactado e amplificado, gerando mais tensão. Colocamos em campo os melhores 11 à disposição, fizemos bom primeiro tempo, fomos penalizados no final, tendo tido dificuldades de controlar o resultado”, frisou Roger.

“Hoje conseguimos na indignação de fim de jogo empatar, é o ponto positivo que podemos tirar disso tudo. Entendemos a frustração do torcedor, a inconsistência de oito jogos sem vencer, o resultado não controlamos, mas prometemos seguir trabalhando firme”, complementou.

Torcida do Internacional protesta com mais um tropeço

No entanto, a torcida do Inter não concordou com a visão do técnico e vaiou a equipe, mesmo com a recuperação ao final da partida. Afinal, o Internacional aumentou sua sequência sem vitórias para 12 jogos, levando em consideração todas as competições. Mesmo com o protesto dos torcedores, o comandante agradeceu a presença dos colorados no Beira-Rio.

Machado também pontuou que houve uma melhora física do time, porém, frisou que há interferência da fase ruim na parte física e mental.

“Aquele torcedor que vem no estádio é muito parceiro, merece um resultado melhor. Hoje não se entregou, nos ajudou a conquistar esse empate. Tecnicamente nesses momentos a bola vai queimar mais, precisa simplificar mais, não é jogar mais bonito”, concluiu o técnico.

O Inter volta a campo para enfrentar o Juventude, na próxima quarta-feira (14), às 19h30, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, também no Beira-Rio. Trata-se de uma de suas partidas atrasadas pela Série A.

Graças ao empate com o Athletico, a equipe soma 22 pontos, um acima do primeiro concorrente dentro da zona de rebaixamento, o Corinthians. Um resultado positivo do Colorado diante do Ju, algoz da temporada, ajuda o Gigante a afastar do Z4.

