Marcos Antônio estreia, agrada e mira sequência no São Paulo

Marcos Antônio, enfim, estreou com a camisa do São Paulo. O jogador foi titular no duelo contra o Atlético Goianiense, neste domingo (11), no Morumbis, pelo Brasileirão e já teve seus primeiros momentos no estádio. Ele também conseguiu tirar elogios do técnico Luis Zubeldía.

O treinador argentino disse que ainda tem coisas a melhorar, mas também revelou que gostou muito da movimentação do jogador durante a partida.

“Ele ajudou como um 8, fizemos um tripé, com ele, Nestor e Liziero. Fizemos um pouco mais com Liziero como meia-atacante e Antônio como duplo volante. A recuperação da bola foi muito importante, estamos falando de metros dentro do campo. Ele jogando perto do Lizeiro, e Nestor jogando perto do André para orientar as pressões. Michel e Rato pelos lados. O time teve boa organização. Sempre estivemos ordenados. Marco participou da construção, recuperação, fez um bom trabalho, como todo o time. Todos cumpriram o objetivo, com coisas a melhorar, mas também para ressaltar”, disse Zubeldía.

O volante é o único reforço do São Paulo nesta janela de transferência até aqui. Ele chegou a ser relacionado nas últimas três partidas, mas não saiu do banco de reservas. Contra o Atlético Goianiense, teve sua primeira oportunidade de atuar. Contudo, como estava muito tempo sem entrar em campo, precisa readquirir o ritmo de jogo para ter sequência.

E o Tricolor espera que aconteça rápido. Isso porque a comissão técnica perdeu sua dupla de volante titular (Pablo Maia e Alisson). Assim, Marcos Antônio pode aparecer com mais frequência na equipe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.