Palmeiras volta a marcar em cima do Flamengo, no Maracanã, após seis anos

O Palmeiras ficou no empate em 1 a 1 com o Flamengo neste domingo (11), no Maracanã, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não era o que o plantel e a comissão técnica queriam, mas o Verdão conseguiu um feito que não acontecia há seis anos. Marcar um gol no Rubro-Negro no Estádio Mário Filho.

A última vez que o Palmeiras marcou um gol no Flamengo, no Maracanã, aconteceu em 2018. Pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, as equipes empataram em 1 a 1, mesmo placar do último embate. Dudu abriu o placar para o Verdão, e Moreno deixou tudo igual para o Rubro-Negro.

Desde então, as equipes duelaram mais seis vezes no Maracanã, e o Palmeiras não conseguiu balançar as redes nenhuma vez. Até o jovem Luighi, de apenas 18 anos, ir para as redes, marcar o seu primeiro como profissional e quebrar esse jejum alviverde.

“Queria agradecer a Deus. É um sonho realizado. Fiquei anos batalhando na base, é muito importante o trabalho que o Palmeiras faz, para que a gente chegue pronto aqui no profissional. Queria mandar esse gol para o meu pai. Se não fosse ele, não estaria aqui”, disse o atacante, após a partida.

Contudo, o resultado não ajudou o Palmeiras na briga para se aproximar dos líderes. O Verdão chegou aos 38 pontos e está na quarta colocação. A equipe volta a campo pelo Brasileiro no dia 18 de agosto, no clássico contra o São Paulo, no Allianz Parque.

