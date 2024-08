Lateral da Seleção indica segredo para cuidar de medalha após críticas à durabilidade

A Seleção Brasileira feminina de futebol assegurou a sua terceira medalha de prata na história dos Jogos Olímpicos. Afinal, as meninas perderam para os Estados Unidos por 1 a 0 na final olímpica, que ocorreu no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, no último sábado (10).

A lateral-direita Antônia indicou que terá um cuidado especial com a sua medalha. Assim, a jogadora usará papel filme para protegê-la. Especialmente, após a polêmica envolvendo a durabilidade dos itens.

“Tenho que cuidar do meu bebê”, apontou Antônia através das redes sociais.

Aliás, a atitude foi motivo de risada entre as amigas da lateral-direita. Uma delas, a jornalista e influenciadora Duda Pavão, que registrou o cuidado da atleta e brincou com a situação, “A arte x a artista”.

A durabilidade das medalhas da edição de Paris dos Jogos Olímpicos foi motivo de crítica entre os atletas de diversas modalidades. Um exemplo é o canoísta Isaquias Queiroz, que tentou trocar o objeto depois de uma danificação. Além disso, a ginasta Rebeca Andrade percebeu alguns arranhões.

Outros vencedores na Olimpíada relataram que suas medalhas de bronze desbotaram. Neste cenário, um vídeo do skatista norte-americano Nyjah Huston condenou a má qualidade do item.

“Medalha parece que foi para a guerra e voltou. Elas são bonitas quando estão novas, mas depois de ficar em contato com a pele, com um pouco de suor e deixar meus amigos usarem no fim de semana, elas aparentemente não têm tanta qualidade quanto você pensa”, disparou o atleta.

Seleção Brasileira feminina surpreende na Olimpíada

A trajetória da equipe brasileira na Olimpíada surpreendeu, especialmente na fase mata-mata depois do desempenho na fase de grupos. Afinal, o time conquistou apenas uma vitória, e as meninas se classificaram como uma das terceiras melhores colocadas do torneio. Na sequência, na etapa eliminatória, o Brasil superou as anfitriãs francessas por 1 a 0, nas quartas de final. Depois, bateu as atuais campeãs mundiais, a Espanha, com um 4 a 2, nas semifinais.

