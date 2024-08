Pivô de separação de Yuri Lima e Iza se manifesta sobre reaproximação do ex-casal

Kevelin Gomes, pivô da separação de Yuri Lima e Iza, voltou a citar o ex-casal em suas redes sociais. A produtora de conteúdo adulto mostrou-se entusiasmada com uma possível reconciliação entre os dois e disse torcer para o caso ter servido de lição para o ex-jogador do Mirassol. O assunto retornou à pauta após assessoria de imprensa da cantora confirmar a reaproximação da artista com o atleta, que tem acompanhado a reta final da gravidez de Nala.

A produtora de conteúdo falou sobre a reaproximação no último domingo (11), após ser questionada por um seguidor. “O Yuri voltou a frequentar a casa de Iza. Você torce para eles se acertarem?”, indagou o internauta. “Com certeza. Que fique de aprendizado e nunca mais sacaneie a esposa”, respondeu Kevelin.

Pivô da separação, Kevelin Gomes atua como produtora de conteúdo adultos nas redes sociais e recebe cerca de R$ 60 mil por mês. Ela, inclusive, negou que tenha tentado vender prints de suas conversas com Yuri por R$ 30 mil: “Para quê eu ia brigar por esse valor?”.

Yuri Lima e Iza se reaproximam

A assessoria de imprensa de Iza confirmou os rumores de uma reaproximação entre a cantora e Yuri Lima. No entanto, segundo o comunicado, a presença do jogador na casa da artista se restringe aos cuidados e a participação dele nesta reta final de gravidez de Nala, primeira filha do ex-casal.

“Durante a gestação, eles se viram pouco por causa das agendas corridas, mas isso já era planejado. Então agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu”, esclareceu a assessoria.

A reaproximação ocorreu um mês após o fim do relacionamento entre os dois. Iza anunciou o término de seu namoro no dia 10 de julho, através de um vídeo em que revelou a traição por parte de Yuri Lima. O jogador estava em campo no momento da publicação e soube do fim da relação pelo registro divulgado no perfil da artista.

“Ele me traiu. Eu não acredito que estou falando isso. (…) Mas queria que vocês soubessem que eu soube antes de isso tudo chegar até vocês. Estou dando essa notícia não só para o Yuri, mas, lamentavelmente para a família dele”, revelou Iza à época.

Não atua mais pelo Mirassol

Yuri Lima não disputava uma partida pelo Mirassol desde 10 de julho, quando Iza anunciou o fim de seu relacionamento com o atleta. Diante desse cenário, jogador e clube entraram em acordo e rescindiram contrato no início de agosto, que tinha vigência até o fim desta temporada. O atleta, a princípio, não deve acertar com outra equipe.

