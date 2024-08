'Melhor presente': Biancardi homenageia Neymar no Dia dos Pais

Neymar recebeu uma homenagem de Bruna Biancardi no dia dos pais, celebrado no domingo (11). A influenciadora compartilhou um registro do jogador com Mavie, filha do casal, com uma legenda especial dedicada ao amado – a qual se referiu a ele como paizão.

“Feliz Dia para o meu pai, que fez e faz o melhor por mim e agora também se tornou o vovô mais coruja de todos. E para o papai da Mavie, que é um paizão e me deu o melhor presente da minha vida! Feliz dia para todos os papais”, escreveu Biancardi.

Neymar também usou as redes sociais para celebrar a data. O astro do Al-Hilal publicou uma foto ao lado dos filhos Davi Lucca, de 12 anos, e Mavie, de dez meses, curtindo o dia em um espaço infantil. Cabe pontuar que o jogador também é pai de Helena, fruto da relação com Amanda Kimberly, nascida em julho. A bebê apareceu em outro registro feito pelo brasileiro.

Biancardi reata com Neymar

No final do mês passado, Bruna Biancardi confirmou os rumores da reconciliação com Neymar em suas redes sociais. A influenciadora assumiu o namoro com o pai de Mavie após um longo desabafo nos stories, em sua conta pessoal do Instagram. Os dois terminaram em meio às polêmicas de traição por parte do atleta durante o final da gravidez e nascimento da bebê de dez meses, em outubro de 2023.

“Ele já errou muito comigo e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você, ou que você já errou com alguém… a diferença é que a nossa vida é exposta. Conheço histórias iguais e piores. Não foi fácil. Ficamos longos meses separados e, depois de muitas conversas, decidimos, em julho, voltar e vou viver isso intensamente como sempre fiz”, e prosseguiu:

“Ninguém erra por ser bom, eu não posso levar a culpa por algo que não fiz. Se algo der errado, eu fiz a minha parte. ‘Entendo’ as pessoas ficarem irritadas por terem me ‘apoiado’ e agora eu estar com ele novamente”, escreveu Biancardi nas redes sociais.

Filha com ex-modelo húngara

Neymar realizou recentemente um exame de DNA para descobrir se também é pai de Jázmin Zoé, de dez anos. A criança teria nascido de uma breve relação do jogador com a ex-modelo húngara, Gabriella Gaspar, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

