Adeus? Praxedes fica próximo de deixar o Vasco rumo ao Athletico

O Athletico está perto de anunciar a contratação do meia Praxedes, emprestado pelo Red Bull Bragantino ao Vasco desde agosto de 2023. O jogador de 22 anos tem negociações avançadas com a equipe paranaense e deve rumar a Curitiba ainda nesta semana para fechar o acordo.

Com contrato de empréstimo com o Vasco até dezembro de 2024, o meia não encontrou resistência do time carioca na negociação. Assim, o Bragantino repassará sua cedência ao Athletico. A informação é do portal “ge”, nesta segunda-feira (12).

Titular do Vasco pela última vez há cinco rodadas no Brasileirão, contra o Atlético-MG, Praxedes perdeu espaço exatamente por este jogo. Quando a partida anotava 1 a 0 para o Galo, na Arena MRV, o camisa 21 errou passe decisivo, dando uma “assistência” para Hulk fazer 2 a 0 e complicar a vida do Cruz-Maltino, que vinha de cinco jogos sem perder.

Desde então, o jogador não constou mais entre os relacionados do técnico interino Rafael Paiva. Afinal, tratava-se do sexto jogo de Praxedes no Brasileirão. O que significaria que, caso fosse utilizado novamente, não poderia mais defender nenhum outro clube da Série A em 2024.

Praxedes perde espaço após bom começo

Sabendo da negociação com o Athletico, o Vasco optou, então, por preservá-lo dos jogos, até porque a torcida já demonstrava impaciência com o volante. Ele teve bom início pelo clube, sendo titular no meio-campo ao lado de Zé Gabriel e Paulinho na arrancada do time em 2023, na permanência na Série A.

Em 2024, porém, não repetiu as boas atuações e perdeu espaço já com Ramón Díaz, à época treinador do Vasco. Ao todo, Praxedes fez 35 jogos pelo clube (14 na atual temporada), participando de quatro gols, sendo dois tentos marcados e duas assistências no período.

