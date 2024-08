Artur Jorge comunica a Damían Suárez que ele está fora dos planos do Botafogo

Fora dos planos do Botafogo! Foi essa a notícia que o técnico Artur Jorge deu para o lateral-direito Damían Suárez, que demonstrou insatisfação no Rio de Janeiro e tentou cavar uma saída para o Peñarol, mas que até o momento não deu certo. Inclusive, pode ser uma alternativa distante, uma vez que o clube uruguaio começou a se irritar com o Alvinegro nas tratativas pelo jogador.

O clube carioca não gostou da forma em que o atleta conduziu a situação. Na semana passada, ele alegou problemas pessoais para não viajar com o elenco para Salvador, onde teria a partida decisiva pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Bahia. No entanto, o jogador já tinha um acordo verbal com o Peñarol, e o Alvinegro ficou sabendo depois.

Assim, o jogador tentou negociar a sua transferência, mas o Botafogo exigiu pagamento para prosseguir com a negociação e o clube uruguaio não aceitou. Além disso, o lateral-direito permaneceu inscrito para defender o time carioca nas oitavas da Libertadores e, assim, não poderia atuar pelo Peñarol nessa etapa da competição. Isso foi um fator decisivo para esfriar o interesse por Damían.



Dessa forma, o lateral-direito está longe de conseguir essa transferência e também não vai mais atuar pelo Botafogo nesta temporada. Caso não apareça nenhuma outra proposta pelo jogador, ele vai treinar em horários alternativos no CT. O contrato de Damían com o Alvinegro é até o fim de 2025.

